確診大廈｜新增45幢　荃灣萬景峯住戶中招　葵馥苑安葵閣再上榜

本港昨日（3月1日）新增逾3萬宗個案，不過衞生署衞生防護中心公布的確診患者居住處所大廈，數字大幅回落，只新增45幢。新上榜名單當中，有6處只涵蓋新界地方名稱，料為村屋或獨立屋，如上榜的西貢慶徑石，附近一帶多為村屋，亦有豪宅獨立屋位於附近的白沙灣地段內。

另外，續有多個私人屋苑有新座數出現患者，其中今日新增深水埗丰匯1座，該屋苑3座全數上榜。值得一提，葵馥苑安葵閣為紀律部隊人員宿舍，今年初曾受葵涌邨大型爆所波及，於一月尾曾出現確診患者，今次屬再度上榜。



葵馥閣安葵閣再上榜

第五波疫情大爆發，有大廈多次出現確診患者，其中受葵涌邨群組波及的葵馥苑安葵閣，早前曾因現大廈出現垂直傳播，所有08單位要撤走。不過該大廈昨日再次上榜，有住戶新確診。翻查資料，葵馥苑兩座均為紀律部隊人員宿舍。

新增多幢村屋、獨立屋 西貢慶徑石上榜

昨日新增的46幢新確診患者居住大廈中，不少只有新界村落名稱，包括沙田蚊坑、元朗新屋村、北區營盤村、屯門楊小坑村，料為村內有村屋居民確診。另外，元朗泰苑小築亦為鄉村式住宅，西貢慶徑石亦有上榜，網上資料顯示，慶徑石路沿途有多幢獨立屋。

私人住宅屋苑現患者 涉深水埗丰匯、荃灣萬景峯

新增名單中，有多幢中產私樓上榜，其中深水埗丰匯早前2座和3座已有確診患者，昨日再新增丰匯1座，換言之，全個屋苑3座都有確診患者。荃灣萬景峯1座、元朗朗城匯1座，元朗栢麗豪園1座等都上榜，相關屋苑早前亦有其他大廈，出現確診個案。

3月1日 確診患者居住大廈



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昨日新公布的確診患者居住大廈名單只有約4,455幢大廈，相較2月28日的4,575幢減少，主要有百多幢大廈被剔出名單，料有關確診個案已為14日之前確診。