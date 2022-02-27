確診大廈｜增359幢　山頂超豪宅倚雲山莊、中半山地利根德閣上榜

第五波疫情持續，衞生署2月26日確診大廈名單共有5122幢大廈，當中新增359幢，疫情在山頂豪宅區蔓延，分別有「超級豪宅」倚雲山莊洋房、豪宅地利根德閣、重新上榜的The Mayfair、不少名人居住的單幢樓蔚然、位處名校區的高士台等。其餘高尚住宅尚有貝沙灣南灣、西貢白沙灣御濤、何文田畢架山一號、又一村畢架山花園等。



「超級豪宅」倚雲山莊洋房。（資料圖片）

山頂及半山區多廈入榜 包括The Mayfair及帝景園 1 座

疫情殺入山頂及半山區，位處山頂施勳道4號倚雲山莊洋房、中半山豪宅地利根德閣、The Mayfair、豪華屋苑帝景園 1 座等都有確診者；毗鄰聖士提反堂中學、聖保羅書院、英皇書院及香港大學的高尚住宅高士台 1 座亦榜上有名。

名單上還有西半山蔚然，去年曾有市場消息傳出，影星劉嘉玲以4,400萬元放售上址千呎單位，有指新買家為陳子聰，與「賭王」何鴻燊女婿、何超儀丈夫陳子聰同名同姓，可見備受名人追捧。

傳劉嘉玲西半山蔚然4400萬沽 新買家為「賭王」女婿陳子聰

名單新增貝沙灣南灣 6 座及7座與何文田畢架山一號 16 座

其餘上榜富貴住宅有南區貝沙灣南灣 6 座及7座、西貢白沙灣洋房御濤、何文田畢架山一號 16 座、又一村畢架山花園 2 期 15 座等。

元朗續重災增47幢大廈

元朗繼續成為疫情重災區，涉及47幢大廈，分別有Park Yoho Venezia 2B 座、Wetland Seasons Park 5 座、Yoho Midtown 1 座、嘉湖山莊景湖居 13 座、嘉湖山莊樂湖居 9 座和13 座、及嘉湖海逸酒店 2 期等；屯門亦有21幢大廈，當中有瓏門 1 座和6座、帝濤灣浪琴軒 2 座等。

政府宿舍方面，有觀塘紀律部隊宿舍 2 座、順利紀律部隊宿舍 1 座、油塘高翔苑、萬宜水庫計劃菠蘿輋政府宿舍 2 座等。