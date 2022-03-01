確診大廈｜新上榜數回落至56幢　天后栢景臺、紅磡海逸豪園上榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增個案屢創新高。衞生防護中心公布昨日（2月28日）確診大廈名單，過去14日共有4,575幢大廈上榜，比前一日減少267幢；而新增出現確診的大廈更由前一日的108幢，大幅回落至僅56幢。在18區中，疫情最嚴峻的仍為深水埗區，上榜大廈達530幢，為18區之冠；其次則為達514幢的油尖旺區。

另外，新增出現確診者的大廈中包括多幢豪宅及中產屋苑，包括位於天后的栢景臺1座、西灣河鯉景灣安澤閣、又一居26座，以及紅磡海逸豪園9座等。值得一提的是，秀茂坪紀律部隊宿舍1座亦新增確診者。



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美孚新邨累計有25幢有住戶確診

第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日（2月28日）更新的確診大廈名單，過去14日共有4,575幢大廈出現確診者。在全港18區中，以深水埗上榜大廈數目最多，達530幢，當中新上榜的包括石峽尾邨第20座、又一居26座及凱樂苑凱莎閣等。而美孚新邨疫情亦再擴大，昨日新增3期百老匯街49-51號上榜，屋苑累計已有25幢大廈出現確診者。

油尖旺區疫廈總數排第二 維港灣10座上榜

油尖旺為全港第二多大廈出現確診者的地區，達514幢。油尖旺區新上榜的大廈包括維港灣10座、祥興大廈、鄧氏大廈及寧波街31號等。元朗為第三多上榜大廈的地區，達474幢，新上榜的大廈有天盛苑盛勤閣及帝庭居2座等。而大埔則為最少上榜大廈的地區，過去14日僅得77幢大廈出現確診者。

▼2月28日確診大廈全名單▼



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貝沙灣4幢大廈上榜

雖然昨日新增的確診者居住大廈數目大幅回落，當中仍不乏豪宅，當中有栢景臺1座、鯉景灣安澤閣、海逸豪園9座、九龍塘碧麗閣A座等。而半山億元豪宅The Mayfair亦在14日出現確診個案；貝沙灣則有4幢大廈上榜，包括1期6座、南灣6座、南灣7座及南灣8座。

值得一提的是，秀茂坪紀律部隊宿舍1座亦新增確診者。翻查資料，該宿舍大部份單位是供警務人員申請。

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