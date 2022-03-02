全民檢測｜孔繁毅認同「9日3檢」方案穩妥　4月初始進行效果更好

消息指港府初步計劃3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，共檢測三次，有限度禁足期4日，待諮詢北京衞生當局後拍板。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（2日）表示，基於Omicron潛伏期考量，全民檢測可跟「3x3」方案，即3日一檢連續做3次，這既可密集地找出潛在患者，且或不需禁足，相信對市民影響較少。

孔繁毅補充大部分專家不建議於現階段疫情高峰期進行全民檢測，若在4月初至中疫情回落時推行，對隔離設施需求較少，效果會更好。他解釋，本港首劑疫苗接種率近9成，連同已受感染人士將形成免疫屏障，屆時推行全民檢測，將有效可加快疫情回落速度。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

9日3檢對市民影響較少 亦毋須禁足

孔繁毅今（2日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，基於Omicron潛伏期中位數為3天，因此他較認同「3x3」方案，即全民檢測可以3日一檢，連續做3次，當中毋須禁足，相信對市民影響會較少，也不會走漏患者。至於7日一檢方案，孔繁毅認為中間相隔時間太長，有機會要考慮禁足以取得最大效果，而按現時每日呈報數字，現時或者有近二、三十萬患者在社區。

孔繁毅：疫情趨回落後全民檢測 對隔離設施需求較少

他又表示，大部分專家不建議現階段太早進行，原因是在高峰期進行檢測，即使找到患者無辦法一下子提供足夠的隔離設施，他引述港大醫學院研究指，預計疫情到4月初至中回落，到時再做效果會更好。他又補充，按本港疫苗接種率近9成，再連同感染後的康復者將成免疫屏障，到時做全民檢測，將可加快疫情回落速度。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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倡豁免幼童強檢 派人上門為行動不便長者採樣

他又相信按家庭單位進行檢測會較好，而3歲以下幼童未接種疫苗，外出檢測會有感染風險，他認為幼童是否受到感染，可以透過家人檢測結果再作跟進，建議豁免幼童強制檢測；至於行動不便的長者，他就建議當局派人上門採樣。