警隊更新復工指引　已打兩針確診警員第6及7日快測陰性可恢復當值

本港疫情嚴峻，每日錄得過萬宗確診，不少公私營機構出現「人手荒」。據了解，警務處為確保足夠人手維持服務，上月27日發出最新「在家工作」（WFH）內部指引，經快速測試證實染疫人員，若在採樣日起計第6及第7日快測結果呈陰性，須在第7日返回工作崗位；若因工作環境被列為密切接觸者，會取消WFH安排，並在快測結果陰性後即時上班。



據了解，警隊更改疫情復工指引，以確保足夠人手維持服務。（資料圖片）

警隊人事部上月27日發出內部指引，因應警隊人手緊絀，需要更改現行WFH政策，確保人手維持服務，內容與醫管局的復工指引及衞生署出院條件相若。

須拍攝檢測棒作紀錄

確診警員若快速測試結果呈陽性，毋須再做核酸檢測及申請核准缺勤，只需拍攝檢測棒作紀錄可當病假處理，不過，由快測日起計，人員須在第6日及第7日再做快測，連續兩日結果呈陰性，在第7日須立即上班。

疫情下不少警員參與圍封區動。（資料圖片/張浩維攝）

取消因工作列密切接觸WFH安排

警員若有家人確診，被列為密切接觸者，毋須接受核酸檢測可以在家工作，若確診家人已完成接種兩劑疫苗，在第6及第7日快測呈陰性，人員便須在第7日上班；若確診家人未完成接種兩劑疫苗，須在第14日的快測呈陰性，人員才可以上班。

至於曾在辦公室接觸過的同事染疫，如大家一直有戴口罩，沒有一起除下口罩吃飯，則相關人員須即時做快速檢測，當結果為陰性就要如常執勤。若有除口罩接觸則被列為密切接觸者，需跟從相關檢疫安排。