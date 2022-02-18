消息：警隊指示五前線部隊　未來兩周每日快速測試　陰性才可當值

疫情持續，本港確診個案持續上升，據了解，警務處針對內部湧現確診個案，指示5個經常執行較高風險職務的部隊，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、衝鋒隊、機動部隊及新界北快速應變部隊，即日起須每日接受快速抗原測試，並取得陰性結果後，才可以當值，有關安排暫時維持兩周。



據了解，警務處針對內部湧現確診個案，指示5個經常執行較高風險職務的前線部隊，未來兩周內每日接受快速抗原測試。（資料圖片）

據悉，警隊針對內部不少人員確診，已指示5個經常執行較高風險職務的陸上警區前線人員，在未來兩周內，每天當值前接受快速抗原測試。據了解，涉及部隊包括各警區的軍裝巡邏小隊、特遣隊、衝鋒隊、機動部隊及新界北快速應變部隊。

相關警員必須在上班前，取得快速測試陰性報告。若測試結果為陽性，則不應返回工作崗位，並立即通知上司作出安排。

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消息：參與封區風險較高

消息指，由於軍裝警員、特遣隊及衝鋒隊每日都有機會接觸市民，認為在取得陰性報告才執勤，會對警員及市民更安心；至於機動部隊及新界北快速應變部隊，因不時參與政府封區行動，亦會派員駐守檢疫或治療設施，有可能接觸患者，相關感染風險較高，更加有需要每日檢測身體狀況。消息又指，警隊管理層將因應疫情進展，研究是否需要擴展或延長每日快速檢測的措施。

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