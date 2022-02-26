兩蚊搭車FAQ｜周日起持樂悠咭60歲都可搭平車　冇帶咭隨時失優惠

港府於今年2月27日起，擴闊「二元乘車優惠計劃」，把合資格年齡門檻調低至60歲，電車及紅色非專線小巴等公共交通工具亦加入計劃。65歲或以上人士，暫可繼續用長者八達通享用兩元優惠，當局稍後將公布長者申領樂悠咭安排。

不過60至64歲人士則要「做多一步」，必須使用樂悠咭才能受惠。根據二元乘車優惠條款，即使合符年齡要求資格，亦非自動享有優惠，若60歲或以上的乘車未有帶長者八達通或樂悠咭，乘車時想支付現金，就規定需要繳付原價車資。而尚未申請樂悠咭人士，就算即時提交申請，或需等多4個星期才能獲發新卡享用優惠。

《香港01》整合多個兩蚊乘車計劃的常見問題，為讀者解答。



誰人可以享有二元乘車優惠？

答：由2月27日起，所有60歲或以上，以及合資格殘疾人士都可以享用。不過，60至64歲人士必須使用「樂悠咭」，而65歲或以上長者現時仍可以使用長者八達通或個人八達通，而65歲或以上長者的「樂悠咭」安排，將於今年第一季公布。

可以持多張「樂悠咭」方便使用嗎？

答：不可以，每個合資格人士只會獲發一張樂悠咭。

忘記帶八達通，可以直接現金支付二元車資嗎？

答：不可以，必須使用長者八達通、個人八達通或樂悠卡，若支付現金，就需要付原價。

樂悠咭需要增值嗎？

答：樂悠咭使用方法與八達通相似，需要增值扣賬。八達通卡公司陣提醒，樂悠咭持有人須在首次使用樂悠咭前增值多於50元，其中50元為八達通卡公司的可退還按金。

樂悠咭可以借給其他人使用嗎？

答：不可以，樂悠咭上印有持有人的中、英文姓名，並有個人相片。

我在2月28日滿60歲，2月27日可以使用樂悠咭二元乘車嗎？

答：你可以在滿60歲前的3個月內先申請樂悠咭，並於生日當天起，透過樂悠咭自動享用優惠。此前，樂悠咭可作一般成人八達通使用。

60至64歲人士，但忘記在1月31日前申請樂悠咭，現在申請可以趕及在2月27日起二元乘車嗎？

答：不可以。尚未申請樂悠卡的合資格人士，可以盡快到4間臨時樂悠咭申請服務中心，或經八達通應用程式、郵寄遞交申請。八達通公司收到所需資料及文件後，會在4個星期內郵寄予申請人。

根據港府上月21日公布數字，八達通共收到約53.8萬份申請，估計佔1957年至1961年出生人口約88.2%。即有逾7萬名合資格市民，當時尚未申領樂悠卡。

乘坐哪些公共交通工具，可以二元乘車？

答：過去已經加入計劃的公共交通工具，如港鐵、專營巴士、渡輪和綠色專線小巴，均會繼續提供二元乘車。2月27日起，指定紅色小巴、指定街渡及所有電車路線，都會提供二元乘車。

65歲以上長者本來坐電車已是1.2元，電車加入計劃後，可以更便宜嗎？還是要付2元？

答：若原來票價已低於2元，受惠人士只需支付原來票價。

若該巴士或小巴路線有雙向分段優惠，我下車時需要拍卡嗎？

答：運輸署希望使用者乘坐有分段的巴士路線時，下車時以同一張八達通卡再次拍卡，以記錄政府應就有關車程向專營巴士營辦商發還的票費差額；至於乘坐有分段收費的小巴時，則在上車時通知司機有關目的地，讓司機調校八達通讀卡器後才拍卡，以記錄政府應就有關車程向專線小巴營辦商發還的票費差額。不過，乘客實際支付該車程的車資仍為二元。

參與二元乘車計劃的紅色小巴及街渡

