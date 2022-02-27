削班｜天星小輪周一起提早於晚9收船　灣仔尖沙咀線最長等22分鐘

第五波大爆發，政府進一步收緊社交距離措施，市面人流大減，多間公共交通營辦商調整服務。天星小輪繼日前宣布削減班次，最新再宣布明日（28日）起提早收船，「中環—尖沙咀」航線尾班船提前至晚9時開出；「灣仔—尖沙咀」航線由尖沙咀開出的尾班船為晚上8時50分，灣仔開尾班船則為9時，而且部份時段減至最長22分鐘一班船。



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早前天星小輪已發通告指，由2月23日起，因應疫情而削減班次。事隔不足一周，天星小輪再宣布調，面對當前疫情嚴峻，決定由2月28日起調整渡輪服務班次，包括提早開出尾班船。

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中環往返尖沙咀頭班船延至早上7時開 10至12分鐘一班船

根據最新班次表，「中環—尖沙咀」航線會延遲首班船半小時，延至早上7時開出；尾班船亦由原本的晚上11時30分，提早至晚上9時。另外，其上午7時至晚上9時的服務，亦會改為10至12分鐘一班船，班次較原有的6至12分鐘少。

「中環—尖沙咀」航線的最新服務安排（運輸署文件）

「灣仔—尖沙咀」線分別於晚上8時50分及9時收船

「灣仔—尖沙咀」航線方面，周一至六（公眾假期除外）的首班船服務，依舊於早上7時30分開出，不過尾班船會調整，尖沙咀開出的會提早至晚上8時50分；灣仔開出的則提早至晚上9時。班次方面，上午7時30分至下午5時，以及晚上7時至9時的服務，會減至20至22分鐘；至於下午5時至晚上7時的服務，則會減至12分鐘一班。

星期日及公眾假期方面，頭班船開出時間不變，尾班船則與周一至六同樣提早收船，全日服務調減為10至14分鐘一班。

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