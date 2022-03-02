疫苗通行證｜譚得志案法律助理無針紙被拒入庭　官：一針未打咁勇

由於疫情嚴峻，司法機構就今日(2日)起，要求所有進入法院大樓的人士，都必須最少接種一齊新冠疫苗，方能進入法院大樓。然而首日實施，即有法律人員因未符標準被拒於門外。其中「快必」譚得志的煽動言論案中，今早在區域法院作裁決時，就有一名辯方的法律助理因未有針紙而無法入庭，代表譚的大律師向法庭解釋後，法官陳廣池說：「佢一針都未打？佢咁勇敢架宜家？」最後准辯方在沒有該助理下進行。



代表譚得志的大律師在陳官宣讀裁決前，先向法官解釋，代表譚的事務律師，因有要事未能到庭，該事務律師指示了一名法律助理到庭協助，惟該助理因未有打針，故未能進入法院大樓。陳官聽罷質疑說：「佢一針都未打？佢咁勇敢架宜家？」最後該助理未有獲准進庭，但陳官批准辯方大狀在沒有事務律師幫助，可直接與譚對話。

此外，在譚的法庭內，有旁聽人士與譚互相揮手示意，卻被陳官見到，隨即有名婆婆高聲喧嘩，陳官見狀立刻叫該名婆婆站立，並說：「你知唔知係刑事法庭，你無權出聲。」然後吩咐警方記下婆婆的身份證及請她離開法庭，又下令啟動攝錄機面向公眾席，強調市民有表達的權利，但不代表可以凌駕司法，並叫旁聽人士自重。

被告譚得志(49歲)最終被裁定11項發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等罪成，案件押後至3月31日判刑。