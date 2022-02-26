疫情｜14個司法機構處所室内範圍　3月2日起實施疫苗通行證

司法機構昨日（25日）宣布，因應最新的公共衞生情況和相關發展，司法機構將進一步提升其防禦措施，自3月2日下周三起，在其14個處所的室内範圍全面實施「疫苗通行證」，法庭可予處理的法庭事務將會於同日進一步減少。



疫苗通行證3月2日起實施 3類人可豁免

按「疫苗通行證」的安排，自3月2日起，所有人士必須接種最少一劑新冠疫苗，才會獲准進入法院大樓，惟以下類別人士將獲豁免：

（a）12歲以下的兒童；

（b）持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（豁免證明書）的人士；或

（c）當天必須到法院大樓辦理法庭事務的法庭程序與訟各方或證人、事先獲得主審法官或司法人員准許出席聆訊的法律代表、或於2022年3月2日前已展開聆訊的陪審員。

司法機構會在法院大樓的入口主動進行查核。除上述獲豁免人士外，所有擬進入法院大樓的人士，須出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼 （包括儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式展示的二維碼；或以紙本紀錄展示的二維碼），以供司法機構人員查核。

減少處理法庭事務

原訂至2022年4月底展開有陪審團參與的新聆訊及死因研訊一般將會延期，除非法庭另作指示。

所有其他法庭聆訊一般將繼續如期進行，除非法庭另作指示。在有需要及適合的情況下，法庭程序及聆訊將編排至較長的分隔時段進行。如有任何更改，法庭會向訴訟各方給予具體指示。

就民事程序和其他合適的案件而言，在適合的情況下，法庭將更多使用遙距聆訊及／或以書面方式處理案件。法庭將就個別案件給予指示。

另外，由3月2日起，各級法院的登記處和會計部將進一步縮短辦公時間，經調整後的辦公時間為星期一至五上午9時至中午12時及下午2時30分至4時30分（公眾假期除外）。等候處理的時間或會延長。