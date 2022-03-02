快必譚得志擺街站發港獨辱警言論　11罪成　官斥想獲選票入立法會

人民力量前成員譚得志（快必），被指在2020年多次擺街站時發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控14項罪名。他早前否認所有控罪受審，案件今（2日）在區域法院裁決，法官陳廣池除了罵女途人「大陸喱」等兩項公眾地方內擾亂秩序，及一項串謀發表煽動文字罪不成立外，其餘11項罪名全部成立。陳官更指譚發表這些煽惑言論，目的是想激起對抗情緒，從而獲得選票進入立法會。他把案押後至3月31日判刑，以候譚的背景報告，期間譚須繼續還柙。



被告譚得志（49歲）否認發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等共14罪。

控方指，譚在2020年1至7月期間，出席或主持多個公眾集會，又在街站宣傳和參與遊行，並多次喊叫包括：「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

他曾在大埔海濱公園舉辦的公眾集會，參與者大多數為學生，譚帶領在場人士喊叫：「黑警死全家，死完男家，死女家， 死完阿爸，死阿媽，死完姑媽，死姨媽」，對警方作無根據的指控，並鼓勵對抗警方，主張就主權獨立進行討論等。

此外，譚亦被指明知警方反對而參與2020年1月在銅鑼灣遊行，並設街站，呼喊辱罵言詞及粗言穢語，期間有數十名人士在圍觀。此外，譚亦被指在牛頭角、黃大仙、觀塘、藍田等地區設街站時，發佈煽惑憎恨中國政府等言論。

法官陳廣池指被告譚得志發表煽動言論，鼓吹他人對抗，是想激化對抗情緒來使人們投他一票，從而進入立法會。(資料圖片)

指辯方專家以搜索次數作基礎不科學

陳官在裁決時稱，辯方專家梁曉姿教授，以GOOGLE搜索次數作為一種論點基礎，陳官認為屬十不科學的做法，又指梁的報告引用了不少匿名的意見，她亦未有閱覽過警方的社會活動分析報告，認為其研究方法有違專家證人應有的責任，失去中立持平的立場。相反，他認為控方專家劉智鵬教授有解釋「光時」的意思，認為這有指造成領土從國家主權分離的結果。

指譚叫人散步是說反話

陳官續指，從錄像證據所見，譚在案發期間多次在公眾地方展示標語，又帶領民眾叫口號，包括「光時」、「解散警隊，刻不容緩」等，更不時辱罵警方及其家人，在多次警告下亦未有收斂。雖然辯方指於前年1月17日在大埔海濱公園露天劇場的集會十分和平，譚亦曾嘗試維持秩序及叫他人散去，惟陳官認為任何人聽到譚當日「出位」的表現，都不難看見其狡猾及惡毒心腸。辯方不能斷章取義指譚人叫人散去及守規矩，因他明顯在說反話，任何人均知道其真正的意思為何，其行為毫無疑問是在擾亂公眾秩序。

健康講座是掛羊頭賣狗肉

另譚多次直接或間接呼籲市民參與未經批准的遊行，如他在2020年5月24日擺街站時，屢次提及抗疫健康講座，但講話欲欠缺相關內容，橫額亦與疫情無關，明顯是在「掛羊頭，賣狗肉」。陳官認為譚只是以健康講座為幌子，實質卻是在意圖引起仇恨執法的警員及煽動參與遊行。

發煽動言論為想進入立法會

陳官最後指譚屢次叫喊光時口號，又作出貶損警方的言論，其煽動意圖明顯不過，其目的亦是以煽動手段鼓吹他人對抗，激化這對抗情緒來使人們投他一票，先取得所謂初選資格，繼而信心滿滿地再下一城，進入立法會。被告的煽動文字是激起對特區的不滿，激起他人不遵從國安法的情緒，敵視執法人員的指令，終裁定其7項發表煽動文字、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項舉行未經批准公眾遊行及1項拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令共11項罪罪名成立。

罵女途人大陸喱未構成擾亂秩序

至於餘下2項公眾地方內擾亂秩序及一項串謀發表煽動文字罪，陳官則認為被告在2020年3月5日，雖有在女士路經案發時與其對罵，被告並斥她為「大陸喱」，又叫她「睇路」，但這只能顯示其品格及修為問題，未構成擾亂秩序；另控方未列舉指稱其他串謀煽動者的身份，且其於同年7月4日的行為明顯是遊行互動，是互相呼應的產物，終裁定這3罪均不成立。

案件編號：DCCC927、928、930/2020