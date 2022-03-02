同仁堂捐10萬盒中成藥　邱騰華指整體物資不缺乏

第五波疫情嚴峻，不少市民都會購買中成藥「傍身」，北京同仁堂今日（2日）向政府捐贈十萬盒藿香正氣片。商務及經濟發展局局長邱騰華在捐贈儀式指，超市及大型連鎖店整體物資不缺乏，零售點若出現過份採購，會引起不必要的恐慌，呼籲市民放心。



邱騰華表示，很高興透過同仁堂接收這批中成藥，亦指這半個月可見中央對香港的防疫工作及時關顧，令人感到安心。

邱騰華稱，局方加強了物流運輸的工作，也聯絡過超市及大型連鎖店，對方均表示整體物資不缺乏，而零售點若出現過份採購，會引起不必要的恐慌，呼籲市民安心、放心，透過額外的渠道及與內地的合作，能保證貨物供應。

食物及衞生局副局長徐德義則指，藿香正氣片為內地診療方案中認可的中成藥，相信一定有療效，將會分發予有需要的市民。

到場出席的立法會議員陳恆鑌稱，確診者有機會出現肚瀉、食慾不振的症狀，正氣片有助調理腸胃，有市民服用過指成效好，又指最近西藥缺市，中成藥或可作為補充。