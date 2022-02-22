醫管局獲新地捐25智能消毒機械人　邵氏基金會贈千萬支援前線醫護

醫院管理局今日（22日）表示，獲新鴻基地產提供25部醫用智能消毒機械人予醫管局使用，並獲邵氏基金會捐贈1,000萬元以支援前線醫護人員，有關捐款會按捐贈者意願用於在前線抗疫的醫護人員身上。



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醫院管理局表示，衷心感謝新鴻基地產捐贈5,000份「新地愛心抗疫包」支援前線抗疫醫護人員。醫管局主席范鴻齡說，新地在疫情嚴峻的時刻，適時作出這個激勵員工士氣的善舉，對前線醫護人員的努力予以認同。

新地發言人表示，疫情嚴峻，現時每日新增個案數以千計，非常欽佩醫護人員努力守護市民健康，希望這些支持可以激勵大家的士氣，繼續努力對抗疫情。

醫院管理局主席范鴻齡（右）出席邵氏基金會向醫管局慷慨捐贈1,000萬元支票頒贈儀式。（醫管局圖片）

醫管局表示，邵氏基金會所捐贈的1,000萬元，會按其意願用於在前線抗疫的醫護人員身上，主席范鴻齡非常感謝邵氏基金會在疫情嚴峻的時刻，適時作出這個激勵員工士氣的善舉。邵氏基金會發言人表示，疫情嚴峻，現時每日新增個案數以千計，非常欽佩醫護人員努力守護市民健康，希望這筆捐款可以激勵大家的士氣，繼續努力對抗疫情。

另外，安永大中華區宣佈首批捐贈計劃，通過安永關愛基金向「全港社區抗疫連線」捐贈價值約100萬元的快速檢測試劑盒等急需物資，全力支援香港抗擊疫情，為抗疫前線人員和弱勢人群提供幫助。

位元堂捐贈5,000粒安宮牛黃丸及60萬包防感茶給予全港社區抗疫連線，統一配送給社區各界有需要的病人; 同時經深圳社團總會地區網絡向社區額外捐贈共3,000粒安宮牛黃丸、善款共210萬元及10,000份病毒檢測試劑。