單車發燒友備戰新地單車節　嘆單車徑人車常爭路　曾反被破口大罵

香港單車配套不時招來批評，狹小街道配上單車徑後，經常出現人車爭路的場面。不過相比基建設備，令一眾單車愛好者更苦惱的，可能是使用道路的態度。新地（中國）南中國區總經理黎祥掀及工程監察部高級工程監督譚偉達，同樣有多年踩單車經驗，將再次參與香港單車節，踏上港珠澳大橋。二人異口同聲提到，雖然近年配套逐漸改善，但仍會出現人車爭路的情況，甚至險象環生。

「行人不跑單車徑，單車不踩行人路」是譚偉達理想像中的情況，可惜事與願違。他憶述，曾經在單車徑練習時，前方有一對夫婦推着嬰兒車，他多次響車鈴，在減速越過期間，出於善意提醒單車徑或有危險，豈料對方破口大罵，「踩單車好叻咩，乜乜乜個啲」。他認為，對方並不認知單車徑的潛在危險，建議政府可加強教育。



停辦兩屆的香港單車節，將於2022年1月16日復辦，場地更移師至港珠澳大橋。今屆單車節續由新鴻基地產贊助，新地（中國）南中國區總經理黎祥掀及工程監察部高級工程監督譚偉達同樣會參賽。

二人自小接觸單車，黎祥掀第三度參賽，今屆參與48公里賽事；譚偉達則從未缺席單車節，第五度征戰，不過受之前傷患影響，今次轉戰26公里賽事。兩名單車愛好者同樣期盼踏上港珠澳大橋，形容心情特別興奮，平時根本不可能在大橋上踩單車。

黎祥掀平時需負責新地多項大型內地項目，他坦言繁忙程度非筆墨可形容，放工後踩單車正是其小休，暫時放下思考，「做運動可能體能上會攰，但腦袋會獲得解放覺得輕鬆」。不過在看待單車的發展，他依舊從城市規劃角度出發。他表示，香港海岸線之多，在全球罕見，但過往沿海位置都興建高樓大廈，反而阻擋了海邊風景，事實上應分享予更多人。

他舉例指，現時規劃商廈時，經理房不會再獨佔海景，反而安排在靠牆位置，讓更多職員可欣賞風景。同樣地，他認為沿着海岸線踩單車，其實非常愜意，既可做運動強身健體，又可欣賞美景，認為香港日後發展新市鎮時，應推動單車發展。

黎祥掀表示，香港日後發展新市鎮時，應推動單車發展。（盧翊銘攝）

身為高級工程監督的譚偉達，則喜歡研究單車，自行購買零件組裝。他憶述，之前在單車節踩至隧道路段的大斜坡時，已明顯無氣，但身旁的少女卻洋洋自得地越過。他笑言，當時大感「無癮」，但同時留意其單車，發現使用頂級材料，更輕巧省力上斜，於是便鑽研單車零件，現時其單車正是親自購買二手零件組裝，在公路上比賽時，時速可達60公里，相同配置的單車在市面上原價約4萬元，但現時只花約萬多元。

不過香港土地短缺，環境擠迫，對單車愛好者始終是一大問題。譚偉達表示，固然希望有更好的單車配套，但相比基建設施，他認為更重要是教育及宣傳，以免經常人車爭路。他憶述，曾經在單車徑上，目睹一對夫婦正推嬰兒車，於是便不停響車鈴及減速，但夫婦未回到行人路，之後單車即將越過他們時，「我提醒：『小心喎你哋，呢度好多單車架喎，我諗你哋推返上行人路會安全好多』，但我最深刻嘅係，個位男子迤迤然破口大罵，佢鬧我：『踩單車好叻咩，乜乜乜個啲』。」

回想事件，譚偉達認為，該男子並不認知單車徑上的危險，問題正正源於教育不足，應教導如何正確使用道路上的設施，「行人不跑單車徑，單車不踩行人路，但好多人唔記得咗」。

黎祥掀亦表示本身是駕駛人士，但笑言：「踩單車時，好憎見到揸車嘅人」；相反駕駛時亦怕遇到單車人士。他表示，雖然近年單車徑已有改善，但始終會出現人車爭路，例如有人練跑。他認為，政府需多加宣傳，提醒市民適當地使用單車設施，「單車徑最好就只係踩單車，唔好用嚟跑步」。