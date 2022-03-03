疫苗接種站｜兩個流動站周五啟用　首站停屯門大興邨及大埔大元邨

本港新冠肺炎疫情嚴峻。政府今日（3日）表示，將增加兩個新冠疫苗流動接種站，兩個新的接種站分別以貨櫃箱及電動接種車形式運作，首站將於明日（4日）服務，前者會先到屯門大興邨為市民接種科興疫苗，後者則在大埔大元邨提供復必泰疫苗接種服務。



政府表示，將增加兩個新冠疫苗流動接種站，分別以貨櫃箱及電動接種車形式運作。（資料圖片／梁鵬威攝）

三號站以貨櫃箱形式運作供打科興 先停屯門大興邨

政府表示，流動疫苗接種站（三號站）首站將到屯門大興邨為市民接種科興疫苗。新站是以貨櫃箱形式運作。經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面提供服務。而三號站本月稍後時間，亦會到大埔天后宮風水廣場和天水圍天耀邨，提供科興疫苗接種服務。

電動接種車先提供復必泰疫苗 本月稍後往學校打科興

至於流動疫苗接種站（四號站）首站將先服務大埔大元邨，提供復必泰疫苗接種服務。新站以電動接種車形式運作。而本月稍後時間前往不同學校，專注為學童提供科興疫苗接種服務。

▼新冠疫苗流動接種站時間表及服務地點▼



最後即場報名時間為下午4時半

政府提醒，每個流動接種站每次會提供一款疫苗接種服務，即復必泰或科興疫苗。市民可利用流動站接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。流動接種站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時半。合資格人士可即場報名接種疫苗。

而市民在流動接種站接種疫苗的流程與在社區疫苗接種中心相同，工作人員會在附近空地設立臨時等候區和休息區。

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公務員事務局局長聶德權表示，在新設的兩個流動站啓用後，流動站的數目將會增加至四個，希望流動站增加後可提升接種率，特別是長者和學童。他又指，政府提供不同途徑讓市民接種疫苗，包括社區疫苗接種中心、公立醫院新冠疫苗接種站、私家診所，以及私營醫護機構提供的接種點等。

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