市面搶購潮　罐頭商會指銷量增3至5倍　強調供應超穩定籲毋須囤積

市民陷入「封城」恐慌而出現搶購超，多區超市貨架「清零」。有食物供應商表示，本周罐頭銷量倍增至平日的3至5倍，但本月仍有數百萬罐頭從內地供港，重申「不斷有罐頭來港，供應超級穩定」，呼籲市民毋須搶購或囤積。



▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良在港台節目《千禧年代》表示，本港8成罐頭來自內地，農曆新年後工廠復工，疫情亦相對穩定，將於本月有數百萬罐頭供港，加上本港原有2至3個月存貨，強調本港糧油雜貨供應相當充裕。

他補充指，以往罐頭每年銷量約1200萬罐，疫情下升幅相當大，最受歡迎為午餐肉、豆豉鲮鱼及五香肉丁，本周銷量升3至5倍，已增大生產量，從內地經水路供港需時數天，有需要可選用鐵路運輸，重申「不斷有罐頭來港，供應超級穩定」，而本港食米亦至少有2、3個月存量，呼籲市民不用太憂慮。

佳寶：生意多一倍 但職員少三成

佳寶食品超級市場老闆林曉毅表示，近日生意多了一倍，「（市民）舖頭有咩就買咩」，強調貨源充足，自疫情開始已至少有三個月存貨，但礙於人手短缺，職員已少了三成，加上物流無法應付，故補貨需時，呼籲市民「理智啲，香港貨源充足唔使擔心，正常買就可以」。

他又指，即使政府在全民強檢期間推行禁足，但市民亦需食物，家用雪櫃難以儲備一個月糧食，如屆時超市可以如常營運，估計會調整營運時間，或提早三小時至下午5時關門。

▼2月26日 兩個屠房爆疫而致沒有新鮮肉類供應▼



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鮮肉業料最快下周三恢復正常鮮肉供應

此外，日前上水屠房及荃灣屠房多人染疫而暫時關閉，本港一度無新鮮屠宰的豬肉及牛肉供應。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，上水屠房原本可屠宰3300隻活豬，而荃灣屠房可屠宰400隻本地豬，但因前者上月有逾百名員工染疫，故鮮肉供應只餘下平日供應的一成，即使荃灣屠房可加大處理量至1000隻，但人手不足應付。

華潤五豐派38名具有專業資質的屠宰生產線專家來港支援，許偉堅表示，團隊昨日已到港，但屠場生產鏈一環扣一環，難以完全恢復原有供應量，故衛生署有新指引，如已接種疫苗、染疫後7日後檢測呈陰性可復工，並會安排全體員工接受核酸檢測，估計最遲下周一（7日）可出到檢測報告，最快下周三（9日）早上可恢復正常供應。

▼2月28日，市民超市搶購食物▼

