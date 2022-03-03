多兩條港內渡輪線停航　北角、紅磡、啟德3個碼頭定期航線全停

本港第五波疫情大爆發，確診人數持續上升，各項公共交通服務受影響。繼新渡輪宣布今日（3日）起，「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線停航後，富裕小輪亦宣布暫停港內線服務，「中環—紅磡」線今日起停運，「北角—觀塘—啟德」線則3月8日起暫停服務，直至另行通知。

上述渡輪服務暫停後，北角碼頭、紅磡碼頭、啟德跑道公園碼頭的定期港內線航線都全部暫停服務。



富裕小輪發通告指，鑑於疫情極其嚴重，服務受到嚴重影響，經運輸署批准後，3月3日起暫停「中環-紅磡」線，「北角-觀塘-啟德」線則3月8日起暫停服務，直至另行通知。對於停航的不便，富裕小輪表示歉意，將留意疫情發展，就復航安排與運輸署保持溝通。

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新渡輪昨日已表示，疫情持續嚴峻，影響人手調配，因此未能提供正常服務，由今日起暫停「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線，直至另行通知。

富裕小輪僅剩一條定期航線未決定停航

在上述4條航線暫停服務後，北角碼頭的三條港內線服務、紅磡碼頭的兩條航線，以及啟德跑道公園碼頭的港內線服務，已全數暫停。由富裕小輪提供的定期航線，只餘下「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」，其餘服務包括去年7月啟航的水上的士，在今年2月已宣布暫停服務。

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