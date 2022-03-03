密切接觸者放監日計法亂　最後一位同住家人陽性日始算「第0日」

政府2月26日公布完成隔離和家居檢疫的最新條件，讓相關人士透過連續進行快速測試，確認其傳播風險已減至相當低的水平來提早完成隔離。不過，不少市民對最新條件感疑惑，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（3日）解釋，若經快速測試或核酸檢測後結果呈陽性，採樣當日即為「第0日」，如已打兩針，只要在第6及7日檢測陰性便可「放監」。至於密切接觸者計法相同，但接觸者隔離期間若再有家人陽性，「第0日」則要由第二個或最後一個陽性家人採樣日，重新計算家居隔離日子。



▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



+ 9

歐家榮指，市民進行核酸或快速測試結果陽性，取樣本當日計作「第0日」，若他已接種疫苗，到隔離第6及7日快速測試結果陰性，則表示他體內病毒量很低，甚至接近康復，傳播風險已到相當低的水平，亦沒有再次受感染，可完成隔離，即使其後有其他家庭成員檢測呈陽性，也不會影響其本身完成隔離的日子，同樣是他採樣日由第零日計起第六及七日檢測陰性便可如常生活。

至於家居接觸者，歐表示，其計法則由確診家人採樣日以第零日計起，如已打兩針疫苗，到第六及第七日快速或檢酸測試陰性，便可恢復正常生活。不過，若隨後他的家人檢測陽性，他在家隔離的日子則要由第二位個案，或最後一位個案的陽性結果採樣日開結計算。

▼3月2日 觀塘安泰邨和泰樓圍封檢測▼



+ 3

不適用於未有接種或只接種一劑新冠疫苗人士

相反，在最新的完成隔離和家居檢疫條件下，若他們兩天的快速測試取得至少一次陽性測試結果，將需要按照原有安排，繼續接受隔離或家居檢疫。上述最新條件不適用於未有接種或只接種一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行四日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

