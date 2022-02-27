居家隔離｜已備逾10萬條電子手環　薛永恒：未來不斷更新安心出行

感染人數日日升，公院爆到病人要瞓地下，為免進一步拖垮醫療系統，政府早推行「居安抗疫」計畫。創新及科技局局長薛永恒今日（27日）表示，政府預備了逾10條個電子手環，亦會訂購更多，強調手環供應以應付需求，但即使已不斷安排人手派發，惟確診數目上升需要更多時間。

至於上周正式實施的「疫苗通行證」，薛永恒再解釋稱，「疫苗通行證」可以按實名紀錄，主動聯絡暴露感染風險的市民，但政府未來仍會不斷更新「安心出行」，聆聽市民意見加入不同功能，最新的「返回」功能就是因應大眾反饋而增設。



薛永恒表示，通關時間仍待中央決定，相信很快有好消息。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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薛永恒表示，政府預備了逾10條個電子手環以派發予正等候入院或入住隔離設施人士，政府會繼續增加訂購量，供應可以滿足需要，但因應確診新冠病毒患者數字增加，需要更多時間派發，希望市民理解。

薛永恒強調當局絕對有足夠電子手環派發予居安抗疫人士，他在一個電台節目被問到是否來不及派發予確診者，他指需大家作配合，有時可到某個關口亦要思考是否真有需要佩戴手環。

薛永恒其後補充，政府會訂購更多電子手環，呼籲市民放心。「疫苗通行證」方面，薛指新安排下食肆等屬主動查核處所，市民反掃二維碼後，衞生防護中心可以按實名紀錄，主動聯絡暴露感染風險的市民，比起「安心出行」安排更有效防疫。