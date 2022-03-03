袁國勇籲私院借50張病床　促效仿公院　普通病房加抽氣扇

第五波疫情失控，本港每日有約百名長者因染疫逝世，醫管局多次公布負壓病床使用率已達上限。政府專家顧問、港大微生物系專家袁國勇今日（3日）呼籲私家醫院協助應對疫情，例如門診部為上呼吸道感染的病人服務，甚至提供50張或以上的病床予公院的病人。他更指，有公院已安排所有沒有負壓的病房，用作照顧新冠病人。「我哋只係喺病房入面加兩個抽氣扇，醫護戴N95，就入去服侍病人。」



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袁國勇表示，明白私家醫院的負壓病房數量不足，亦擔心接收患者會引致院內爆發，影響原住院病人的保險賠償，甚至長者痊癒後院舍未能接收，以致於醫院滯留。但他指，現時公立醫院病床嚴重不足，「見到瑪麗醫院成地都係帆布床」，呼籲私家醫院協助應對疫情，至少門診部為上呼吸道感染的病人服務，甚至每間醫院提供50張或以上的病床，用作接收滯留在公立醫院的病人，助減低醫管局的壓力。

他又指，由於公立醫院已不勝負荷，進一步影響醫療水平，如非確診者包括身患癌症的病人，未能如期接受手術，「以致佢哋咁樣過身，就好唔值得。」他認為私家醫院或不清楚公院的情況，故以瑪麗醫院為例，指院方已安排所有沒有負壓的病房，用作照顧新冠病人。「我哋只係喺病房入面加兩個抽氣扇，醫護戴N95，就入去服侍病人。」他更指，醫管局的普通病房能夠如此安排，相信私家醫院亦能做到。

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