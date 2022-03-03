全民檢測｜袁國勇指本港難抄內地　效果料較低　欠幾項措施難清零

第五波疫情失控，本港今日（3日）再增逾5萬宗確診個案，據了解政府擬定於本月底推行全民強制檢測，並會實施局部「禁足令」。政府專家顧問、港大微生物系講座教授袁國勇今日（3日）表示，擔心疫情將一直橫行至所有港人確診，「佢（疫情）可以唔落返嚟，一路橫向繼續有病例，直到700幾萬人口都感染咗先停落嚟。」

袁又指，香港與內地的情況不同，沒有健康碼及完善的人面識別系統等，同時隔離設施不足，估計現時推行全民檢測，效果將相當低，「香港要自己搵一條路出嚟，然後去決定香港嘅方法，係幾時做最好。」



▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



袁國勇今日到訪一間護老院為長者接種疫苗後與傳媒會面，被問到疫情是否已見頂。他強調，「唔係淨係擔心上咗頂未，係佢（疫情）上頂之後落唔落返嚟。佢可以唔落返嚟，一路橫向繼續有病例，直到700幾萬人口都感染咗先停落嚟。」他指，確診數字持續高企，將影響最有效推行全民檢測的時間，亦減少大廈污水檢測的效用。

袁：內地有健康碼、監視器、街道屋苑組織

袁認為，內地推行全民檢測確實具有效用，能夠將個案清零。但他認為，香港與內地的情況不同，內地設有健康碼，擁完善的人面識別系統及監視器，且每個屋苑及街道均設有組織追蹤患者。「香港全部都冇，香港要自己搵一條路出嚟，然後去決定香港嘅方法，係幾時做最好。」

▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



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憂隔離設施不足拖低全民檢測效果

袁續指，若在隔離設施不足下推行全民檢測，效果將相當低。他舉例指，政府需考慮如何支援獨居者，亦需解決病人覆診或取藥等問題，在完善所有配套後才可推行，相信衞生防護中心正密鑼緊鼓準備。

他亦建議，繼續加強社交距離措施，待確診數目減少，或下降至數百宗後，同時隔離措施能接收所有患者及密切接觸者，屆時則最有幫助。「日日仲係5萬宗，走去全民檢測，我睇就係幫助唔大，跌到幾百宗既時候就可能好有幫助。」