港鐵再多155員工染疫　或再調整列車班次

第五波疫情持續嚴峻，港鐵宣布從明日（4日）起，調整8條鐵路綫的平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，包括東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫。截至今日下午6時，港鐵再錄得155宗涉及車務及維修員工及承辦商人員確診感染個案，至今已有逾1,700人染疫。



港鐵表示，今日（3日）屯馬綫早上繁忙時段來往班次整至維持4至4.5分鐘一班車，下午繁忙時段亦同樣需要稍為輕微調整，較平時多約40秒。另外，多個車站的客務中心，因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。



港鐵表示，屯馬綫多名車長染疫或被列作密切接觸者而要隔離，未能執勤，今早繁忙時段的列車班次需要調整，來往方向由3分鐘一班車調整至4至4.5分鐘一班車。（盧翊銘攝）

港鐵指出，所有染疫人士現正留在家中，等候衛生署進一步指示及安排。港鐵亦會同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以消毒機械人為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關車站、巴士及巴士站，輕鐵及輕鐵月台以及車廠的清潔工作。

在第五波疫情下，港鐵至今已錄得逾1,700宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

屯馬綫連日來已因為有不少車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，並未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次被迫輕微調整。今日屯馬綫早上繁忙時段的列車班次來往方向由3分鐘一班車調整至維持4至4.5分鐘一班車，而下午繁忙時段亦同樣需要稍為輕微調整，較平時多約40秒。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而間竭性關閉。

港鐵指出，所有前綫員工及與員工一同工作的承辦商人員每天返回工作地點前，亦必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。

港鐵稱會繼續密切注視事態發展，當情況進一步惡化，將對服務造成更大影響。若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，盡快透過適當渠道通知公眾。

▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼

