疫情｜跨境貨車實施三區兩通道管理 　接駁點配備冬奧同款黑科技

從3月1日起，深圳嚴格落實「集中接駁、定線進出、精準管控、限時返回」的管控要求，對粵港跨境貨車司機疫情防控措施作出調整。目前，13個綜合接駁站和3個口岸核酸檢測實驗室全面開始運作，確保最大限度降低跨境貨物陸路運輸疫情傳播的風險。



福田保稅區是深圳跨境車輛進出最繁忙的區域之一，是深圳市首個「全接駁」點位所在地，而福保街道在短時間內迅速建成接駁點「三區兩通道」功能區。

接駁司機身將貨車駕駛至工廠裝卸貨，卸貨的貨物會在作業點消殺。（微信公眾號＠深圳衛視深視新聞）

據介紹，跨境貨車司機接駁流程分為三步。港籍司機通過海關進入保稅區，到達消殺工位下車後，走專用「污染區」通道進入港籍司機專屬休息區，隨後由消殺組進行不少於30分鐘的內外消毒；接駁司機身穿二級防護服，將車輛駕駛至工廠裝卸貨，卸貨的貨物在作業點消殺後，接駁司機會開車返回保稅區，再由香港司機接車返港。

深圳市福田區福保街道辦事處副主任鄭騰介紹，福田保稅區接駁點自2月14日開始試運行，平均每天進出車輛約45台次，成功阻斷3宗跨境疫情傳輸風險。

在全市13個綜合接駁站，首批共500名應急接駁司機的運力已經準備就緒。各站內設置了跨境司機臨時休息區，配備座椅、電視、熱水、食物、應急藥物、消毒劑等設備物資，以滿足跨境司機臨時休息需要。

為做好疫情保障工作，福保街道保稅區接駁點還使用了「冬奧同款黑科技」，包括智能環保移動公廁、智能消毒機等，降低因接觸引起感染的風險。

據介紹，該智能公廁採用全過程免接觸設計，配有中英雙語語音提示功能和無障礙設施，揮手就能開關門、更換坐便墊、一鍵除臭，洗手、皂液、烘手、垃圾桶均有感應裝置。使用者離開後，公廁將自動沖水，內部的霧化消毒噴頭會自動消殺整個空間，有效降低交叉感染的風險。

智能公廁的空氣濾芯選用防新冠病毒的新型材料，經中國科學院武漢病毒研究所檢驗，殺菌率可達97%。智能公廁自動消殺處理排污物，通過自帶集便箱收集糞便，不直接排入市政管網，從而從源頭降低糞口傳播風險。

同時，智能消毒機為港籍司機、內地司機、工作人員三個休息室進行消殺工作，在80平方範圍內，每小時殺菌率可達93%以上。

3月1日起，跨境司機須憑24小時內核酸檢測陰性證明入境，並於每日首次入境時接受快檢和常規核酸雙檢測；在指定住宿點住宿期間則須每天1檢。

為了進一步提升各口岸核酸檢測能力，文錦渡口岸、蓮塘口岸和沙頭角口岸均增設新冠核酸檢測實驗室。在文錦渡口岸，醫護人員在口岸檢測點採樣後，會通過專門的標本運送車將樣本送到新冠核酸檢測實驗室，即檢即運即測，從採樣到最後結果上報，全程只需90分鐘。