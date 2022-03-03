內地訪港專家梁萬年：重要決策在港府　本地市民質素好可戰勝疫情

本港疫情持續嚴峻，南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今（3日）繼續其訪港考察行程。他會見傳媒時提到，目前尚在了解本港疫情階段，盼以內地做法供香港借鏡，並盡最大可能接合本港的實際情況，與香港專家形成最大共識，提出相應的意見和建議，但最重要的決策在香港政府。

他又認為，目前重中之重是要減少感染、發病及重症，尤其是死亡個案，另亦要慎防輕症患者發展成重症，並把有限資源和精力，放在重點人群、區域及機構，其中紀律部隊需重點關注，另長者院舍的工作人員閉環管理，「可能要進一步發力」。



梁萬年(右二黑衫)今（3日）繼續其訪港考察行程。(資料圖片)

梁萬年表示，仍處於密鑼緊鼓了解本港疫情、防控及治療情況階段，另會就本港疫情現狀及趨勢與香港專家分析及研究，形成最大共識，並提出意見和建議。

香港經歷多次公共衞生事件 市民毋須過份憂心

他又提到，專家組這幾天的重要任務是了解清楚本港情況，再以內地做法予香港借鏡，在對香港疫情的研判和未來趨勢的基礎上，盡最大可能貼近香港的實際情況，提出相應的意見和建議，但最重要的決策在香港政府，「總會找到最有效能控制疫情、挽救生命、減少死亡的措施。」



梁萬年又認為，雖然香港疫情在快速變化及上升階段，了解到本港市民的憂慮，但他認為，本港有比較好的基礎，包括市民素質，及健康素養，亦有相對良好的醫療資源條件，另香港城市管理治理能力亦比較好，亦有中央支持，憑特區政府的堅強領導，他有信心香港能夠戰勝疫情，加上香港過去曾經歷沙士、禽流感及登革熱等重大突發公共衛生事件的實戰經驗，呼籲市民毋用過份憂心。

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各政府部門要合作

梁萬年提到，抗疫不僅是專業問題，也包括法律、社會情況、整體資源等，要比較全面了解，目前尚未可提出建議。他又表示，要強而有力地執行，需要部門的協同，尤其當面對重大的傳染病疫情，任何措施出台，「不是哪個部門想做就能單獨有效執行」，需強化部門系統並徹底落地，全社會必須一同參與。

對於防控策略，他認為目前重中之重是要減少感染、發病、重症，尤其是死亡個案，要堅持有效的社會和公共衛生措施，並把有限資源和精力，放在重點人群、區域及機構，其中長者院舍防控感染亦需進一步加強，「就是說他的服務或工作人員閉環管理這塊需要進一步加強，怎麼防止通過服務和工作人員感染，把感染引入我們相對封閉的老年人這種弱勢群體，那麼如何強化管理措施，這一塊可能要進一步發力」；另重症患者安排至優質醫院，對穩定社會及民心重要；另輕症患者則可放到方艙醫院等社區治療設施，並通過醫護管理、中醫藥、心理安慰及運動治療，助其康復，另亦須重點預防輕症患者發展成重症。

內地專家團到訪三間安老院，實地了解院舍的防疫措施。圖示專家團成員聽取院舍負責人的介紹。(資料圖片)

專家團成員今日繼續在港的考察行程，包括於社署助理署長（牌照及規管）關淑儀和衞生署衞生防護中心感染控制處主任陳虹醫生的陪同下，到3間不同類型院舍，了解應對疫情的實際情況。梁萬年今早亦聯同專家團成員與港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉及其研究團隊會面，交流經驗。

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