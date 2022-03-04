搶購潮｜百佳及屈臣氏限購米、罐頭及退燒藥等　每人每次限購5件

第五波疫情未見頂，加上全民強檢期間會配合禁足，連日來不少市民搶購糧食和藥物。百佳超級市場今日（4日）宣布，即日起對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

同一集團的個人護理店屈臣氏則會對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，同樣是每類貨品限購5件。



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百佳表示，即日起對部分產品，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。百佳強調，現時各類食品，如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，此舉只為讓更多市民購得所需的食品和日用品，並再次呼籲市民理性選購。

屈臣氏亦表示，即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

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百佳和屈臣氏重申，目前各類貨品貨源穩定，但由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，強調會盡力調動人手以維持服務、盡力加快貨品補貨、上架和物流的速度，又承諾會盡力維持價格水平。

另外，兩間連鎖店均表示，會向每位前線員工派發抗原快速測試套裝，所有前線員工及店舖工作之推廣員須於每天上班前自行檢測，檢測結果呈陰性才可上班。