疫情｜37歲男送院死亡　親人連日尋找遺體不果　終獲安排周五認領

第五波新冠疫情嚴重，死亡人數持續上升，廣華醫院上月底有一名男子送院後離世，家屬卻未獲通知認領遺體，更發現遺體下落不明，尋遍不果。警方指，接獲醫院通知後，按既定程序安排遺體移送到公眾殮房，已聯絡親屬，周五（4日）認領遺體。



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37歲患有長期病的男子，2月26日送往廣華醫院後離世，惟家屬一直未收到認領遺體的通知。家屬其後向多個部門查詢，卻找不到親人遺體的下落。家屬向傳媒哭訴，未能見到親人的最後一面。

早前一名男子送往廣華醫院後離世，家屬指一直未收到認領遺體的通知。（資料圖片）

警方回應事件，指2月26日接獲院舍職員報案，指一名37歲姓呂男子氣促，要求送院。該名男子其後昏迷被送往廣華醫院後證實死亡，案件列作「送院時死亡」。警方表示，在接獲醫院相關通知後，按既定程序安排該名男子的遺體移送到公眾殮房。在移送安排完成後，已聯絡死者的親屬，並安排親屬到公眾殮房辦理辨認遺體手續。

而死者家屬受訪時提到，曾多番向不同部門，包括公眾殮房查詢，但一直未能找到親人的遺體，苦等多日，終在今早收到警方通知，稱已加快移送遺體，安排她明日（4日）認領遺體。