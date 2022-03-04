疫情｜劉宇隆指確診者不能打針無科學根據　毋須檢測陰性才接種

本港昨錄得56,827宗確診再創新高，第五波衝擊下死亡個案更破千。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，無科學根據顯示確診者不能打針，直言如長者不幸染疫，退燒後一個月後亦可打針，並指無人會檢測到陰性才可接種。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉宇隆今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，長者接種率不理想，1000個安老院，大半數已受感染，但坊間流傳如院舍出現爆發不應安排接種，直言無科學根據顯示確診者不能打針，無論有否爆發的安老院均需安排院友接種，感染及退燒一個月後亦可打針，強調現階段應從速接種，不應有藉口推遲。

劉認為，不只是官員，每個人均須問責，包括安老院經營者，「如果因為認知錯誤而令到老人家有傷亡，你都要問責」，希望未來2、3星期，在疫情封頂前為長者接種兩針，在公共衛生層面上，毋須待快速測試呈陰性才接種。他建議，免疫系統弱的人士或長者，應縮短每劑新冠疫苗的相隔時間，以及可考慮接種第4針疫苗。

此外，劉宇隆指出，感染Omicron後仍可再感染，但病情會越來越輕，一生人或會感染無數次；又指本港死亡人數較新加坡多，皆因本港接種率較低、對方亦經歷Delta洗禮後交叉免疫力較佳，以人口推算，本港死亡率或再高3、4倍（則約3000至4000人死亡）。

醫管局日前表示，截至上月底，第五波疫情共有1939名兒童入院，其中49人要入深切治療部，佔2.52%；兩歲或以下需入深切治療部的病童佔多數，有30人。劉宇隆表示，兒童受感染後主要反映在喉嚨及氣管，而非肺部，當局應做好分層分流管理，有需要入院的兒童應盡快安排，並可在社區得到應有支援，有擔心時有熱線、門診協助，家長知悉何謂危險病徵，例如抽筋、呼吸時聽到「hehe」聲。

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