安老院負責人指近乎全軍覆沒　何栢良批醫生上門等數周不可接受

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港有7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝表示，院舍業界爆疫情況已近乎「全軍覆沒」，人手也十分短缺，有確診但病徵輕微的員工，甚至自動請纓回院舍照顧長者。



▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼

李輝在商台節目《在晴朗的一天出發》估計，7成院舍爆疫或已低估，相信實際情況更嚴峻，形容業界基本上全軍覆沒，即所有院舍已中招，只是個案多寡的分別。

她說，當本港開始接種疫苗時，院舍屬優先群組，但由自願打針、邀請醫生解說接種好處、到醫生直接到院舍為長者作身體評估，如適合直接安排接種，但接種率仍然偏低，認同「長者接種疫苗最好時機已錯過」的說法。

她又指，當局缺乏危機意識，沒有設置地方集中接收長者，以致他們只能到公立醫院求診；而院舍無條件及空間為長者隔離，皆因病毒傳播力相當強，人傳人快得無法阻擋，而職員人手也非常緊張，只能維持有限度服務，例如無法進行長者日常需要的護理，有確診、病徵輕微的員工甚至主動請纓回院舍照顧染疫長者。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良：私家醫生上門要等3至4周不可接受

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，曾與院舍負責人溝通，估計逾千間院舍中，有一半院友已經醫生評估可打針、長者亦同意打針，但安排私家醫生上門要等3至4星期，他形容情況不可接受。醫管局有老人科外展隊派出醫護到院舍巡視及支援，但近期暫停，讓院舍自行「困獸鬥」，認為當局應加密巡視，糾正支援盲點。

他認同護理員已努力支援，若由染疫、病徵輕微員工返回院舍繼續照顧確診院友，即使互相之間不會特別影響，但在擠逼環境下，部分院友及員工亦未受感染，擔心染疫員工增加其他人的感染風險，故不贊成他們返回崗位工作。