睹院友病逝心碎　夥戰友守院舍　護士染疫不言棄：為咗佢哋會頂住

院舍內，有確診長者突然氣促、血含氧量低，正準備下班的王姑娘，立即與幾位同事趕到長者床邊，一邊為他抽痰、給氧氣、叫救護車、打給外展護士求助，一邊鼓勵長者「加油、唔好放棄」，聽著長者微弱地回應著。直至目送他上救護車，王姑娘才安心下班。

第五波疫情至今，累計約710間院舍爆疫，不少院舍有院友及職員確診，面臨嚴重人手短缺。院舍護士王姑娘在院舍目睹院友離世，經歷自己與同事染疫，仍繼續留守、照顧長者，她說：「呢場係長期戰爭，我會盡量捱，捱到呢個疫情結束為止。」



王姑娘（右一）及其他同事一直在院舍堅持照顧長者。（受訪者提供）

院友等不到白車已離世 難過時間也不多：要回復心情照顧

王姑娘入行7年，她說疫情前，未見過長者在院舍離世；但隨著疫情嚴峻，救護車使用量高，有時等大半天都等不到救護車，遇過有確診院友情況突然轉差，她及同事用盡一切方法：給氧氣、給藥、持續量度及觀察各項生命表徵，可惜在救護車來到之前，院友已經離世。

院友走得突然，但容許王姑娘難過的時間並不多，「嗰晚都好傷心，但第二日見返其他長者，我都要回復心情。如果繼續傷心，就唔可以繼續全面照顧佢哋。」

第五波疫情下，累計約710間院舍先後曾有確診個案。（資料圖片）

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

院舍劃分確診區 每日全副武裝緊守崗位因不捨長者

第五波疫情來襲，王姑娘工作的院舍有十多位院友確診，院舍劃分確診區域，集中照顧他們。每日上班都是全副武裝：面罩、口罩、手套、頭套，落更時亦會按感染控制指引，徹底消毒。

入行7年上月染疫 更能體會院友確診之苦

王姑娘說，院舍長者年紀大、有不少是長期病患，確診新冠肺炎後更加需要人照顧。她深明染上新冠肺炎的辛苦，因為她上月中亦曾受感染，「初初都係喉嚨痛、發燒、咳，都係上呼吸道感染多，好似重感冒咁。自己都咁辛苦，佢地（長者）更加辛苦。唔係好捨得佢地，所以繼續留守我嘅崗位。」

▼第五波頭多間安老院爆疫▼



+ 2

帶病自服感冒藥再上陣：救人係護士基本使命

染病後，王姑娘並無退下火線，反而選擇服用感冒藥、止咳藥後，繼續留在院內確診區域照顧已確診的長者，「我哋陽性唔返工，淨返negative（未染疫）嗰啲咪好慘囉，一個人做十個人嘢，真係會喊出嚟。如果我陽性，我可以照顧陽性嗰班長者，唔使令同事有機會感染。」

陽性唔返工，淨返negative嗰啲咪好慘，一個人做十個人嘢，真係會喊出嚟。我陽性可以照顧陽性嗰班院友，唔使令同事有機會感染......為咗佢哋（院友）我會頂住。 王姑娘

有時喉嚨似火燒，講不到說話，要用身體語言表達叫長者食藥，「病住返工當然辛苦，但係為咗佢哋，我都會頂住。」然而，除了辛苦，繼續為確診長者提供護理，譬如抽痰，仍然有風險。但王姑娘說：「我唔理咁多，我會承受呢個感染風險，因為始終係救人，呢個係我哋做護士基本嘅使命。」

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



銘記外婆臨終寄語：你要做個好護士！

對護士工作的堅持，王姑娘坦言是受外婆影響。她憶述，外婆曾遇過一位好護士，並不時說好的護士可以令病人身心得到安慰，令他們即使行到人生最後一段路，仍會覺得快樂。後來，外婆臨終前寄語她：「你要做一個好護士。」

外婆曾遇過一位好護士，不時話好嘅護士可以令病人身心得到安慰，即使行到人生最後一段路仍會覺得快樂，外婆臨終前同我講：你要做一個好護士。 王姑娘

只想院友有人照顧 王姑娘：捱到疫情結束為止

王姑娘知道，會有人質疑染疫的人不應上班，她認同一般人染疫不應繼續工作、避免感染他人。但在於安老院照顧，她只關注：「如果我都唔返工，咁陽性嗰班長者點呀？一係政府派班人嚟照顧佢哋，咁我哋咪可以係屋企安心休息囉。但𠵱家唔係，係真係靠我地院舍職員自己去打呢場仗。」

政府派人嚟照顧佢哋，我哋咪可以喺屋企安心休息囉，但𠵱家真係靠我哋院舍職員去打呢場仗......呢場係長期戰爭，我會盡量捱，捱到疫情結束為止。 王姑娘

這波疫情，王姑娘形容為長期戰爭，也不及考慮太多身體能否捱得住，「總之我會盡量捱，捱到呢個疫情結束為止。」而染疫後仍堅持照顧確診院友的職員，並不止她一個，他們憤不顧身、互相補位，只是想院友繼續有人照顧。王姑娘亦坦言家人都擔心她，「但係無辦法，始終有一班長者，等緊我哋去照顧。我自己做到會盡量做，會照顧佢哋。」

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

