疫情｜增5.6萬宗確診再創單日新高　累計710間院舍現爆發

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案數字再創新高。衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，新增56,827宗確診個案，本港累計確診個案突破35萬宗。至於院舍確診個案方案，當局指昨（2日）再多37間院舍出現爆發，共涉及566宗個案。至今全港有約710間院舍出現確診個案或爆發，涉及4,100名院友及1,300名員工。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於疫情記者會中指，新增確診的56,827宗個案中，2宗為輸入個案；而有5,434宗是由醫管局確診，私人化驗所確診的有48,791，2,602宗為衞生署確診個案。他又指，目前第五波疫情中已累計有超過33.7萬宗個案，而本港累計則有超過35萬宗。

衞生署亦就2,602宗確診個案進行基因分析，當中沒有懷疑是Delta個案，而懷疑是Omicron的則有1,724宗，另有465宗有待分析、413個樣本病毒含量不足未能分析。

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另外，歐家榮又交代院舍出現爆發的個案。他表示昨日新增37間院舍出現個案或爆發情況，當中包括21間安老院及16間殘疾院舍，地區分佈主要為港島區三間、九龍區有五間、新界東有14間，以及新界西有15間。

昨新增的院舍個案共有566宗個案，涉及434名院友及132名員工。而至今全港有約710間院舍出現爆發，累計涉及4,100名院友及1,300名員工。

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