河套區建1.1萬床位　政府用緊急法落馬洲建港深臨時橋樑運物資

第五波疫情仍未見頂，政府早前宣布，選出9個地點興建臨時社區隔離及治療設施。政府今日（4日）表示，落馬洲河套區的臨時醫時及隔離設施合共可提供1.1萬個床位，為盡快建成有關項目，政務司司長李家超行使緊急法，在河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，讓物資可以在最短時間點對點運容工地，令工程早日完工。



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政府早上發稿指，中央政府早前指派中建科工集團在落馬洲河套區，興建提供約1,000個床位的應急醫院和約一萬個床位的社區隔離及治療設施。

政府表示，落馬洲河套區的援建項目正爭分奪秒進行，兩地工程人員經深入討論後，同意在落馬洲河套區邊境地區建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資可以最短時間，點對點經臨時橋樑進出落馬洲河套的圍隔工地和深圳邊境，形容這對盡早完成工程至為重要。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



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政務司司長李家超認同工程在管控疫情的必須性，行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，就圍隔工地範圍內的援建工程及有關人員及物資，豁免其受香港特區相關法律的限制，而臨時橋樑將在工程完成後拆卸。政府強調，發展局、保安局及相關部門會在確保邊境保安下提供所需的協助，讓應急醫院及相關設施可盡快建設完成。

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