疫情｜搶購潮下基層「搵食」艱難　上班須自費買快測包添負擔

第五波疫情未見頂，連日來不少市民搶購食品。香港社區組織協會副主任施麗珊表示，不少基層市民面對開工不足，需要借貸度日，無力大量搶購物資，只能購買平價飯盒、蔬果等。她又說，不少僱主要求前線上班前自行快速檢測，亦無形增加基層僱員的經濟負擔。



▼3月2日 AEON黃埔分店出現搶購潮▼



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施麗珊︰之前少食肉 𠵱家連菜都少食

施麗珊今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，近日不少基層市民在購買糧食、消毒用品及藥物均出現困難，也因開工不足而資金緊拙，甚至需要借貸度日，面對食物被搶貴了一倍，也無力搶購物資，只能購買平價飯盒、蔬果，坦言「之前少食肉、𠵱家連菜都少食」。

近日亦有不少市民搶購快速檢測包，她說，不少僱主要求員工每日上班前或每周自行檢測，部份基層需要自費購買，但一包數十元，對經濟構成負擔，無奈基層工人為保工作亦要「焗住買」。

望團體助染疫基層家人 租住康樂營、賓館免全家中招

她指，不少基層市民依靠團體派發的檢測包、口罩、飯券、超市券等，希望度過難關，如有家庭成員不幸染疫，盡量協助其他家人租住康樂營、賓館等，以免全家中招。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

