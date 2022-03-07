曾洩漏笑氣釀事故　產房抽氣通風系統改善　確保生產安全順暢

新冠疫情下，具隔離功能的負氣壓病房是治療確診患者防感染控制的關鍵設施之一，因此確保病房內的抽氣及排走當中的不潔空氣尤其重要。大眾亦未必知道供孕婦待產及生育的產房，處理清除特殊醫用氣體時的通風也要格外小心。過去產房曾在使用特殊醫用氣體時出現問題，如早年本港醫院婦科病房曾發生不少特殊氣體洩漏事故，導致有醫護人員感到不適，最終當局全面撤查竟找到意想不到的成因，令婦產科病房抽氣通風系統作出針對性的改善。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



本港多間醫院約十年前曾發生特殊醫用氣體洩漏事件。2012年時有醫院被發現其產房空氣中的特殊醫用「笑氣」（氧化亞氮）濃度超標，引致員工感到頭痛及倦怠，甚至可能會令懷孕的醫護人員有流產風險，事件陸續在多間醫院出現。醫院當局遂緊急停用「笑氣」為產婦止痛，轉用其他方法，並加裝抽氣通風設施去應對等。

當局曾就事件作全面調查，包括了解向產婦供應「笑氣」的面罩設計，產婦一般透過面罩吸入及呼出笑氣，氣體會由中央清除吸氣系統抽走。若系統運作良好，產房不會出現過量笑氣氣體積聚的情況，但事後最終發現，因不少產婦生育時感受到劇痛，使用供給笑氣作痛楚舒援的面罩時會大力拉扯，引致面罩離面，或因接駁位置較容易令氣喉鬆脫，以致出現漏氣情況。因本港不同醫院的產房設計均相類似，故出現系統性問題。

當局最終透過特別成立的調查小組去找出事件成因，並提出多項改善措施，包括加強產房空間內的通風設施等，重點是因考慮到「笑氣」較空氣重，故在產房病床較低位置加裝排氣口，如有「笑氣」洩漏時可盡快抽走，又改善面罩喉管接駁等，最終將問題改善，往後亦未有再出現規模性「笑氣」洩漏情況。

除了笑氣事件，2003年沙士肆虐本港期間，產房亦出現另一通風「難題」。當年本港對於應付大型傳染疾病尚未累積有很豐富的經驗，卻出現染疫產婦。筆者當年需協助改裝產房去令患有呼吸道疾病的產房能安全生產，又要確保病毒不會輕易傳播。不過，一般手術室屬正氣壓設計，若有沙士病人在內進行手術，在原有系統下會令有病毒氣體流出，令手術室外的人士蒙受感染風險。

因此，筆者想到將產科手術室通風系統改裝為能遏制室内空氣流到手術室外的設計，即等於加設了病毒隔離功能，但為謹慎起見，手術室外的共用空間亦在婦女生產期間暫停使用，以確保室外空氣潔淨，最終令生產不受影響之餘，亦可令受到病毒污染的空氣不會流出手術室外。

有關改建終在2、3天内快速完成，產婦順利生產，手術室外的人士亦未有受到感染，此情急之下作出未前所未見的改裝「實踐」總算成功。其後不少大型醫院增設了這類具隔離工能的手術室，以供帶有傳染性疾病的病人進行手術。在疫情下，萬一有孕婦受到感染而需生產，亦會有較完善的產房確保生產的環境安全。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

