工程師學會辦創科博覽　會長源栢樑研都市空氣淨化機終獲政府資助

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-03 00:00

香港交通繁忙，每天交通工具都會排出大量污染物。工程師學會會長源栢樑多年前利用公餘時間，研發出都市空氣淨化機，可助吸收和清潔受污染空氣。等待兩年後，終於獲發政府資助，現時正準備申請其他國家的專利，「工程師都可以做創科！」 原來本港工程界亦有不少人有創科意念，工程師學會將在6月12日起舉行創科博覽，除了設有講座等，亦有創科方案展覽，包括展出全世界游泳最快的機械魚。博覽亦會在6月12日至8月31日在網上舉行，市民可免費瀏覽。

左起：工程師學會源栢樑、工程師學會創科博覽籌備委員會主席蔡少聰。（王潔恩攝）

源栢樑指，過去的統計及報告顯示，香港路邊空氣污染嚴重，軒尼詩道及怡和街一帶、英皇道分段等，PM2.5數值超出世界衛生標準，或可引致心血管病或肺癌，甚至與腦退化病有關連。

源栢樑指出，以銅鑼灣為例，兩旁多高樓，中間則為車路，容易造成「峽谷效應」，使車輛排放或周遭的污染物難以散走，「如果大廈越高、路面越窄，裡面空氣散走嘅能力會由30%遞減到80%。」

都市空氣淨化機過濾受污染空氣

因此，源栢樑研發了都市空氣淨化機，可放置在路邊兩旁。配合傳感器，感應積聚過多污染物的地方，噴射器將已過濾的空氣發射至該處，然後再吸收和清潔受污染的空氣，減少大家吸入過多污染物。他估計，若在污染較嚴重的街道每10米放置一個淨化機，便能發揮作用。

他表示，早在2015年起開始構思，雖然坊間有創科資助，但隻身一人難以申請，「有概念但落實唔到，其實都有啲氣餒。」經過幾番轉折及努力，2019年終於有足夠資料申請政府的專利基金，兩年後獲發25萬元資助，現時正準備申請其他國家的專利。他表示，審核程序令進展拖慢，期望日後一至兩年可完成製作，希望日後在香港試用，料整個裝置約百萬元。

源栢樑研發的都市空氣淨化機。（工程師學會提供）

展出全世界游泳最快機械魚

工程師學會創科博覽籌備委員會主席蔡少聰表示，工程業界亦有不少創新意念，希望透過是次博覽，提供跨地域網上平台，讓本地及大灣區創新及科技生態系統人士交流。

博覽將透過網上虛擬平台舉行，設有不同主題講座，亦有來自本地和大灣區的業界創科分享 ，更會展出一系列的創新科技，包括「香港工程師學會創意獎」的獲獎發明，其中有由港大工程學生團隊研發的機械魚，機械魚獲發青年會員組的工程師學會創意獎。源栢樑亦指，該發明是全世界游泳最快的機械魚，除了可以拯救遇溺人士外，亦能可擔當巡邏角色，了解海上有否污染物。

另外，北大嶼臨時醫院在4個月內建成，展覽亦會講解建造過程，亦會展出應用在嫦娥5號太空儀器的固體潤滑塗層等。