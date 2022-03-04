九巴屯門車廠連貨倉申重建3幢商廈　擬建天橋連接港鐵屯門站

九巴近日向城規會提供申請，將其位於屯門的車廠連同鄰近的倉庫等改建為三幢商業大廈，擬議項目介乎26至31層高，將會提供逾20萬平方呎商業樓面面積，項目亦會興建一所幼稚園和地庫公眾停車場，並會設計休憩用地和天橋連接港鐵屯門站。



九巴位於屯門的車廠。（Google Map截圖）

城規會文件顯示，申請地點為屯門九巴車廠，以及毗鄰的貨倉和嘉栢中心一期，選址位於建豐街和建泰街交界，毗鄰九巴維修中心，亦鄰近大興花園和屯門貝爾特酒店，與港鐵屯門站亦僅相距約5分鐘步程。

選址現為綜合發展區用地，申請人希望改劃為商業用途，以興建3幢商業大廈，介乎26至31層高，每幢另加3層地庫，合共提供逾19.3萬平方米，即20.7萬平方呎商業樓面面積，項目亦會提供其他商業用途，如商店和服務行業、食肆、私人會所、娛樂場所和康體文娛場所等。

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申請又件又指，擬議改劃發展亦會在提供一個幼稚園，以及地庫公眾停車場，以重置現時健豐街的時鐘車位，停車場有922個泊位，當中877個是私家車位、45個為電單車位。項目亦會計劃興建「無邊界」公眾休憩空間，亦會在地盤興建行人天橋連接港鐵屯門站和商場V City。

申請人表示，將車廠改建為商廈後，可成為屯門工業區轉型的催化劑，促使舊式工廈重建，並滿足疫情下，不少企業和員工傾向離開傳統市中心擠擁環境的目標，而屯門商業區亦可拉近與大灣區的連繫，項目亦可美化屯門河西岸的環環。