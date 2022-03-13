專訪｜新聞獎改革邀岑智明任評審　消委會林定國親解撇甩記協原因

消委會「消費權益新聞報道獎」由2001年創立，至今已舉辦21屆，為消委會每年主辦的年度盛事。惟消委會早前宣布已重新審視獎項，將出一系列改動，並決定獨力舉辦，即不再夥拍香港記者協會、香港攝影記者協會合辦。

惟近年社會環境複雜多變，於此時毫無預兆下改革，難免令人聯想與政治相關。消委會主席林定國接受《香港01》專訪，逐一解釋消委會改革獎項的原因，並介紹新加入的元素，「都廿幾年喇，都係一個好好嘅時間處理，我哋已經累積足夠經驗去做，自己獨立去搞。」



獎項認受性受質疑 主席︰我哋認受性從來都冇乜疑問

消委會與記協及攝記協會，每年均會合辦「消費權益新聞報道獎」。惟早前消委會突然宣布，已重新審視報道獎，亦完成一系列的改革，包括獎金加碼、更改獎項名稱、引入公眾投票參與等，但從此不再與記協合辦。當時記協主席陳朗昇回應指，「君子相分不出惡言」，祝福消委會獎項能繼續幫助社會，但他亦強調獎項的認受性最為重要，認為過去的合作模式，一直行之有效。

林定國認同陳朗昇提到的認受性，又笑指「我哋認受性從來都冇乜疑問。」他強調，評審委員會邀請具有份量的大學學者、傳媒機構，且不存在利益衡突的人士擔任評審，強調一律排除存有偏頗判斷的可能性。由於是次新設社交平台的參賽組別，即「最佳倡議消費權益之社交平台」組別，讓更多新聞及時尚媒體的社交平台專頁參與競逐。因此今年的評審由跨界別組成，其中包括任內善用社交平台發布消息的前天文台台長岑智明。

涉政治因素撇甩記協？主席︰唔好諗咁多嘢啦

對於坊間揣測與政治因素相關，林定國則笑說「唔好諗咁多嘢啦」。他解釋，該獎已設立21年，期間新聞傳遞的方式已有轉變，同時現今社會的消費議題較以往複雜，公眾漸趨關心獎項的認受性，因此他認為是時候需要全面檢視。「其實每年都聽到唔同意見，不如一次過諗晒佢，冇理由樣樣嘢都小修小補。都廿幾年喇，都係一個好好嘅時間處理，我哋已經累積足夠經驗去做，自己獨立去搞。」

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消委議題涉共同利益 相信公眾客觀持平參與投票

其實，消委會新聞獎以往由業內專業人士評審，由本屆起將「破天荒」邀請公眾參與「新聞攝影獎」及「大專院校新聞獎」的評分，佔分數的三成比重。惟近年社會聲音兩極，傳媒亦成為被斥責的對象之一，問到公眾投票會否帶來不公平。林定國認為，消費議題涉及市民的共同利益，不論男女老幼，相信他們會客觀持平參與投票。但他亦強調，將循序漸進，視乎反應決定公眾投票的比重，希望於創新與謹慎之間取得平衡。「但我唔想太急進，因為我哋都估計唔到個反應點。」

網購投訴成功率遠低於其他類別

至於新設的年度主題大獎「保障消費者在電子商貿活動的權益」，林定國估計，網購消費於疫情完結後仍為大趨勢，因此期望透過鼓勵傳媒報道相關議題，讓消委會能掌握更多資訊，以考慮對應的政策或立法工作。他亦指，處理網購糾紛的難度高，由於賣家未必身處香港，付款方或較多以銀行直接轉帳，投訴人追討款項的成功率遠低於其他類別，因此他建議市民「預防勝於治療」，選擇有信譽及退款／貨機制的網店購物。

林定國補充說，虛擬貨幣不屬網購的範圍，目前較多適用於投資金融產品，指香港金管局及其他機構，亦會密切監管最新情況。他認為，若將虛擬貨幣將來成為主流消費模式，則可探討如何保障消費者。