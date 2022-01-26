休班警涉藏手機在環保袋　再用遙控器偷拍女子裙底　囚4周准保釋

休班交通警去年初在尖沙咀日式連鎖店Donki，將手機藏於一個環保袋側的長方形規則破洞中，輔以圓形遙控器偷拍女子裙底，他早前被裁定作出有違公德行為罪罪成。裁判官今日（26日）判刑指，從被告犯案手法可見他早有預謀，斥其手法令人厭惡，他在報告仍堅稱自己沒有犯案，又認為保安員對他有偏見，明顯毫無悔意，終判他囚4周。辯方隨即申請保釋以等候上訴，裁判官批准他以25000元保釋。



被告蘇賢浩（38歲）被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」作出猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即偷拍女事主X裙底。罪成後，裁判官為被告索取心理及背景報告，案件押後至今日判刑。

妻子懷孕望能輕判

辯方進一步求情指，被告為家中主要經濟來源，但在此案後必定無法重返早前的工作崗位，而且他已還押兩周，已受到痛苦的教訓，又提到其妻現懷孕有身孕，預產期將在本年7月，望法庭可輕判。

官指偷拍裙底需判短期監禁

裁判官判刑時指，偷拍女性裙底不但令事主感到不安，行為更為公眾所厭惡，並引述案例指此類罪行要判短期監禁，以收阻嚇之效。

裁判官亦指，被告多次尾隨不同女子，準備破洞的環保袋並將電話放置其中，連接遙控器繼而犯案，明顯早有預謀，手法令人厭惡。裁判官又提到，被告在報告中仍堅稱沒有犯案，當日只是到超市買飲料，並偶爾使用電話以等候妻子，又認為保安員對他有偏見，顯示他毫無悔意，終判囚4周。

案件編號：KCCC2043/2021