黃家和料下月近萬間食肆停業或結業　促重推保就業計劃：求助無門

第五波疫情仍未受控，各行各業遭受重創，飲食業尤為嚴重。餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府支援不到位，業界求助無援，他預料直至下月底前，全港1.7萬間食肆將會有7,000間停業，累計增至2,500間結業，僅餘下約7,000間食肆，將大為影響市民日常生活。他促請政府重推保就業，以免大批員工「流離失所」。另有業界提出，在「禁追租」的法例未生效前，政府出手要求業主減租35至50%，減輕食肆負擔。



黃家和：唔知邊個可以救到我哋

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，受疫情影響，現時已有3,000間食肆停業、另有400間食肆結業。他預料，在4月底前，將會有7,000間停業、結業的累計會增至2,500間。

他解釋，業界現時普遍採取停業措施，因為營業帶來的虧損比停業多，加上有些食肆因員工相繼染疫，未能繼續營業。黃家和坦言，現時業界都「好頭痕」，大家都處於水深火熱之中，不知道還可以如何自救，亦覺求助無門，「唔知邊個可以救到我哋。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，受疫情影響，現時已有3,000間食肆停業、另有400間食肆結業。

政府支援不到位 「好似聽唔到業界訴求」

他續指，政府的支援不到位，食肆收到第六輪防疫抗疫基金的支援大多都是用來交租；而財政預算案提及的「禁追租」亦有暗湧，「立法會通唔通過都係疑問。」雖然他曾向財政司司長陳茂波建議調撥部分用於消費券的開支，用來推出保就業3.0，惟陳茂波未有回覆，狠批當局「好似聽唔到業界訴求咁，激死人」。

黃家和慨嘆，有些食肆實在無可奈可，只好跟員工商議著員工當自己暫時失業，去申領政府早前推出的一次性1萬元臨時失業支援。他促請政府，趕在4月底、近萬食肆停業或結業之前，盡快重推保就業計劃，協助僱主支薪，免得大批餐飲業員工「流離失所」。

▼疫情下食肆生意大受影響▼



香港餐務管理協會會長楊位醒指，中式酒樓東主要離場亦不容易。（資料圖片／龔嘉盛攝）

不少酒樓關門 楊位醒：唔知佢停業定結業

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，估計全港約1.6萬持食物業牌照的食肆，已有1萬多間已停業。他提到，現時大部分中式酒樓均已停業，但很難估算未來會有幾多間結業，他解釋，有些酒樓停業安排來得很急，門外甚至未見有告示，「佢關咗門，都唔知佢係停業定結業。」

楊續指，中式酒樓一旦停業，倘重新營業需要一筆資金，十排清潔及起動店內的機械：「停業有多少都係邁向結業。」不過，他又指出，「（酒樓東主）要走都唔容易。」其中他提到租鋪的合約有列明，若然租用人結業離場，要將場地還原、交還吉場，即使想離場，亦須先支付龐大的費用還原場地。

不少中式酒樓均已停業。（資料圖片）

「無生意係死症。」楊坦言，覺得疫情已經失控，對餐飲業打擊很大，雖然有部分食肆嘗試做外賣自救，惟賺到的錢遠不夠支撐經營。現時只期望全民檢測可以找出所有感染者，令本地個案「清零」，重新正常做生意。

至於財政預算案提及暫延交租，楊表示法例仍未通過，相信亦不易通過，業界仍未受惠，並認為在無生意的情況下，食肆根本無收入，最實際都是政府要求業主減租35至50%，減輕食肆負擔。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼

