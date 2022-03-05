搶購潮｜AEON宣布暫停周三特價日　多間分店一度人流逼爆貨架清零

疫情持續嚴峻，全民強制檢測、禁足令等傳言四起，引起市民搶購潮，多間AEON超級市場在周三（2日）的特價日大排長龍，情景猶如戰場，有門市貨架翌日仍被「清零」。

AEON今早（5日）宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施。



▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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AEON今早（5日）在facebook專頁宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動，直至另行通知，並表示會繼續加強消毒等各項防疫措施。

AEON超級市場每逢星期三都有特價日推廣活動，惟在搶購潮下，剛過去的周三（2日），康怡、將軍澳、荔枝角及黃埔等多間分店均被市民迫爆，甚至上演顧客爭貨的畫面，情景猶如戰場，收銀處亦大排長龍，多間門市貨架翌日仍被「清零」。

3月5日，AEON宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動。（AEON FB圖片）

該集團日前亦已宣布，旗下店舖，包括AEON STYLE，由周四（3日）起縮短營業時間，其中康怡、黃埔及油塘的AEON STYLE，以及屯門、荔枝角、荃灣及將軍澳的AEON，超級市場早上9時營業，其他部門延至10時才營業，並統一晚上9時落閘；而九龍灣、大窩口及九龍城AEON則朝10晚9營業。

藍田、尖沙咀及旺角的獨立超級市場，營業時間都縮短，關門時間提早至晚上8時半至9時。

▼3月3日 康怡AEON貨架仍未添貨▼



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▼3月2日 AEON黃埔分店出現搶購潮▼

