搶購潮｜康怡AEON超市部份貨架持續「清零」　市民批港府指示混亂

食衞局局長陳肇始早前就推行全民檢測時，一度提出「不排除禁足」，隨即引發搶購潮，有超市大部份貨架「清零」。行政長官林鄭月娥昨日（2日）見記者時強調，實施全民檢測時，不會全城禁足，只會「某一種程度的限制外出」。



太古康怡AEON超市，昨因搶購潮加上減價日出現長長人龍。記者今（3日）早十時再到現場觀察，超市人流大致恢復正常，只是部份貨架未及補貨，仍是空空如也持續「清零」，店內職員亦趕忙補貨。



有到超市購物的市民批評，政府指示混亂，引發市民搶購物資，指自己雖沒因「禁足令」而掃貨，但都要有兩手準備，預早購入少量食材。



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太古康怡AEON分店，今早現場所見，人流與平日相若。有不少職員忙於上貨，未見有市民瘋狂掃貨。被「掃清光」的主要是一些方便和易煮的食材，例如雞蛋、豆腐，即食麵和罐頭食品，當中以即食麵最受歡迎，職員推出至少十箱即食麵在貨架補貨。而一些急凍海鮮如帶子、蝦和高價食材如西冷牛扒和羊架等，則尚有不少存貨。

葉小姐︰要有兩手準備

有不少居民特意避開昨日「週三特價日」的搶購潮，今早前來超市購物。市民葉小姐說，自己不會刻意為準備全民檢測實施禁足而搶購物資，但都要「有兩手準備，買吓雞同牛咁。」

葉表示，昨日和周末因超市人多，故選擇避開人潮，今日到場補給買物資，為周末準備。她直言：「佢（行政長官林鄭月娥）成日改口風，係信唔過嘅人，政府自己都唔知自己想點，搞到啲人好混亂。」她續指，即使全民檢測不需全面禁足，自己都會多買一些食材做準備。

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吳先生︰就算禁足都唔會成個月咁耐

同樣刻意避開周三特價搶購潮的吳先生說，他早前未有特別準備儲糧，「買今日食果啲㗎啫」。他續指，家裏有充足糧食，估計「就算禁足都唔會成個月咁耐」，沒有可能會被暫時限制外出而擔心。

市民陳小姐亦認為，即使預早買好糧食，儲存時間也不長，「𠵱家買嘅都會爛哂」。她表示，明白政府為防疫想減少人流，但若要限制市民外出，也應提供足夠物資或自由讓市民補給。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼

