確診大廈｜新上榜51幢　涉駿洋邨駿湖樓、洪水橋尚城、沙田嘉順苑

本港昨日（4日）新增52,523宗確診個案，衞生防護中心更新的確診患者居住名單中，新增51幢大廈，包括駿洋邨駿湖樓，同邨駿逸樓日前因污水樣本呈陽性圍封強檢，揪出150宗初步陽性個案。另外有多個新屋苑上榜，如沙田嘉順苑、洪水橋尚城、青衣綠悠雅苑等。



駿洋邨駿湖樓上榜 同邨多幢大廈污水陽性

位於火炭的駿洋邨於疫情初期曾借作臨時檢疫中心，一度延遲入伙。在第五波疫情下駿洋邨亦不能倖免，昨日確診患者居住大廈名單中，駿洋邨駿湖樓上榜，早前駿湖樓、駿時樓及駿山樓都因污水呈陽性獲發快速檢測包，而駿逸樓於前日圍封，找出150宗初步陽性個案。

3月4日 確診患者居住大廈名單



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多個屋苑新上榜，其中青衣綠悠雅苑首次出現在第五波疫情，屋苑2座有確診患者，葵青有5幢新上榜，另外涉分布葵俊苑、長安邨、大窩口邨及石籬邨。洪水橋尚城3座、沙田嘉順苑亦現確診患者，為同屋苑首幢上榜大廈。

沙田區新增8幢大廈，為18區中最多，大圍美田邨美全樓、博康邨博文樓、富豪花園文禧閣、富寶花園2座都有人確診。中西區有兩幢大廈新現確診患者，包括上環海景大廈及石塘咀新安大樓；東區只有一幢，為富欣花園1座，同屋苑共有5座現確診者；九龍城有4幢，大部分為單幢大廈；大埔區、南區都沒有新大廈出現確診者。