立法會爆疫︱一日內10人確診　包括容海恩司機　第五波至今95宗

立法會由前晚（3日）到昨日下午四時，再接獲10宗與立法會相關的染疫個案，包括秘書處秘書處8名職員，以及選委會立法會議員容海恩的司機及林智遠的職員。容海恩的司機曾於3月2日及3日到過綜合大樓的辦事處，但沒有接觸其他職員，容海恩已進行快速測試，結果呈陰性。



第五波疫情至今，立法會累計已有95宗確診個案，包括議員黃俊碩、麥美娟及梁文廣。



染疫的林智遠職員，最後上班日期是2月8日，當時僅在中信大廈議員樓層逗留5分鐘。而8名染疫的秘書處職員，最後上班日期介乎2月11日至25日。 秘書處表示，此前兩天共有逾130名議員及職員曾乘搭電梯進出綜合大樓6至8樓，建議有關人士盡快進行快速測試；近日與染疫者有接觸的工作人員須接受檢測，取得陰性結果後才可以返回大樓工作。

秘書處已經為綜合大樓有相關樓層、中信大廈15樓部分地方、林智遠及容海恩的議員辦事處、工作地點及公共地方等進行霧化消毒。另外由上月19日起，立法會辦公樓層以外，中信大廈的累積感染個案也有26宗。