啟德德朗邨疑大爆發　圍封暫逾1400陽性　患者拒入隔離設施屬違法

九龍城德朗邨自3月1日起，全邨9幢大廈均先後被圍封強檢，至今發現1,400宗初步陽性個案，其中6幢的陽性比率高達12%至20%，衞生防護中心認為邨內污水病毒含量頗高，有大型傳播。

有部份圍封強檢大廈，被驗出陽性的居民不願搬到隔離設施，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，不服從即屬違法。



▼3月4日 九龍城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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啟德德朗邨自3月1日起，多幢樓先後圍封強檢，找到逾1400宗陽性：

德瑞樓：228宗陽性個案，陽性率12%

德瓏樓：233宗陽性個案，陽性率13%

德瑩樓：230宗陽性個案，陽性率15%

德珊樓：225宗陽性個案，陽性率12%

德琦樓：233宗陽性個案，陽性率15%

德璋樓：283宗陽性個案，陽性率20%

歐家榮指涉多幢樓宇需要分批圍封。一般有個案，會盡快入住隔離設施，如不尋常地高，圍封可能會延長一日，直至搵出所有個案。

又提到，德朗邨內污水病毒含量高，不同大廈圍封均有大量個案，有大型傳播。目前最急為找出個案並移離大廈。同時希望圍封可用現時核酸檢測的能力，覆蓋更多大廈，當有大廈驗到個案，希望第二日即可送到隔離設施。

▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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拒入隔離營屬違法 留在圍封大廈有進一步傳播風險

歐家榮又提到，近日大廈圍封後有部份陽性個案不願意被安排送到社區隔離設施。重申現時法例下，如政府認為有需要，陽性患者需要被送到隔離設施，拒絕被送入隔離設施屬違法行為。

指圍封大廈中發現多個案，表示大廈有傳播鏈，確診者再留於大廈會有進一步傳播，希望將大廈內所有陽性市民，移離去社區隔離設施，令大廈內其他居民安全。除圍封外，另外會向居民派快測包，以供他們進行快速測試。

▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



被問到現時青衣方艙醫院入住率，李立業則表示未有相關資料，指揀選入住人士由其他部門負責，醫管局會積極配合，指醫管局在社區隔離設施有醫療站，負責醫療工作。他說入住或尚待入住人士，若已接種兩劑疫苗，陽性後的第六、七日，快速測試陰性就可離開。

而入住青衣或其他社區隔離設施人士，入去時會獲派物資包，包括電子體溫計，快速測試劑兩盒及個人健康申報二維碼單張。