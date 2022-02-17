啟德沐安街再建過渡屋　涉700伙料明年底入伙　區議員批超出負荷

啟德原預留興建學校的沐安街第1B2區用地，早前被改劃作過渡性房屋發展後，最新資料顯示，毗鄰同預留發展學校之用的1B3區用地，同樣撥作興起過渡性房屋。運輸及房屋局網站顯示，該項目將交由「齊惜福」負責，將會興建2幢4層高樓宇，預料可提供700個單位，相信最快明年底入伙。



運輸及房屋局資顯示，啟德沐安街第1B3區將會興建過渡性房屋，項目由齊惜福有限公司負責，營計年期為3年，將興建兩幢4層高樓宇，預計可提供700伙，容納1,516人，每個單位附設洗手間、浴室及煮食空間。

項目仍有待申請「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，預料會在今年第4季動工，明年底竣工。整個項目的總建築面積約為7,189平方米。

根據九龍城區議會文件，700個單位中，40伙屬於一人單1，實用面積為126平方呎、548伙為二人單位，面積為151平方呎，另外三、四人單位各有60和48伙，分別有191平方呎和302平方呎，另有4個大單位預留行動不便人士。項目的初步樓面平面圖顯示，會預留空地，設計成3個球場和2個遊樂場。

另外，該用地現為「政府、機構或社區」地帶，並預留於中長期作公營學校用途。惟教育局仍未展開建校工作，運房局遂建議該空地，以短期租約形式發展過渡性房屋，強調無涉及改變土地用途地帶及規劃意向。

該項目毗鄰豪宅「天寰」，鄰近居屋啟朗苑及「啟德1號」，另一邊則是德朗邨。在沐安街1B3區用地鄰邊的1B2區用地，早前同樣被撥作興建過渡性房屋，由東華三院負責營運，涉及478個單位，預料明年第2季完工，去年底已獲政府批出2.6億興建。

當區區議員張景勛批評，政府在未有解釋下，強行在啟德兩幅學校用地興建過渡性房屋，直言有關計劃對該區帶來很大影響，包括交通套負荷、居民「衣、食、住、行」，要求運房局諮詢居民意見，考慮撤回有關計劃，並就興建過渡性房屋項目另覓選址。