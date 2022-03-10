疫下悲歌｜孝子親述89歲父離世經過　被數間醫院拒收　寧在家上路

第五波疫情嚴峻，公營醫療系統被壓垮，連副總理韓正亦質疑私家醫院拒收確診者是有違「白衣使命」，罹患急病的長者輾轉多間醫院仍求醫無門的新聞每分每秒都在上演。

陳先生接受《香港01》訪問，親述89歲爸爸的離世經過。他父親原本身體精神，到某一日突然嘔吐、失禁，報警召喚救護車不果，寒夜中奔波到多間私家醫院，卻被拒之門外，最後自行到瑪麗醫院急症室求診，但三日後撒手人寰。他說從無想過入醫院卻是走進鬼門關的前奏，從此與家人永別，慨嘆將父親送院是其畢生遺憾。



▼陳先生與父親生前點滴▼



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突然不適病情急轉直下 自行到聖德肋撒醫院求醫

「喺嗰一刻我係直情想拎佢走，我真係同佢講，咁我送佢嚟呢度做乜？既然都係死，咁不如喺屋企自己安詳咁死好過啦，我可以捉住佢隻手。」送院後便無法再與89歲老父相見，未幾更天人相隔的陳先生，愈想愈氣憤，更不禁哽咽。

陳先生的爸爸2月26日晚上突然不適，起初上洗手間要人攙扶，未幾更多次嘔吐，致電999報警和召救護車均無法接通，鄰近的廣華醫院和伊利沙伯醫院的急症室連日迫爆，呼籲市民避免前往。陳先生多番思索後，最終決定自行將爸爸送往聖德肋撒醫院（法國醫院）求醫。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



有發燒被拒診 再到養和叩門

陳伯伯抵達醫院量體溫時，才發現有微燒，隨即被拒求診，僅提供願意治療發燒病人的私院名單，讓家屬自行查詢。

當晚寒風刺骨，只得約10度，在頻撲致電多間私院仍被拒，最終硬着頭皮過海到養和醫院，惟檢測結果顯示老父已染疫，醫院再次「落閘」。

檢測話佢係陽性，跟住就即刻嘭我哋走，直情係出嚟就話……你哋要即刻離開呢度，呢度唔可以留低，即係好似直情係你呼吸嘅空氣都唔得。 陳先生憶述父親到私家醫院求醫經過

站在醫院門外，陣陣冷風迎面吹來，老父的病情急直下，連番吐了十多次，更出現失禁，徬徨無助的陳先生再次報警仍不得要領，及後終能接通，並獲轉駁至消防處救護車調派中心，惟等候約20分鐘後再獲告知暫未能派車，希望再次落空，最終只能自行乘的士趕往瑪麗醫院。

▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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瑪麗醫院急症室終接收

抵達瑪麗醫院後，他苦苦向護士解釋老父病況，才獲安排在45分鐘後見醫生，「成個過程一個鐘頭，佢轉咗咁多次醫院，咁辛苦、嘔咗十幾次，我覺得好失望，對於呢個（病重求醫）都冇指引究竟去到點樣去處理」，每次憶起病父求醫無門，徬徨不安的畫面，他的眼淚快要奪眶而出。

醫生起初懷疑其父中風，腦掃瞄後又推翻診斷，最終斷定其病徵是由變種病毒Omicron引起，未幾其肺已花，呼吸不暢順，需要收入病房留醫，聞氧氣和服用抗病毒藥物。

惟如此一別，老父再音訊全無，三日後的凌晨更已天人相隔，「好似閂咗嗰道……emergency（的門），之後就從此見唔到佢。」

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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無法見最後一面 僅視像話別

陳先生多番提醒醫護，希望可見老父最後一面，惟此卑微心願最終亦只能成遺憾，醫院只能在父親臨終前一日，安排與四名家人視像通話道別，再下一次再收到老父消息，已是上周二（1日）清晨近6時，護士通知爸爸兩小時前已病逝，遺體亦已送到殮房，「一個病人入咗去醫院之後，呢一世都見唔到」，無法好好道別，成為他畢生遺憾，他與媽媽、姊姊終日以淚洗面，媽媽更受不住打擊，多次暈倒。

延長瞻仰遺容時間

為彌補遺憾，陳先生與家人希望能在葬禮上與爸爸好好道別，為先父抹身、化妝，穿上漂亮的衣服，惟殯儀館拒絕為染疫離世的先人辦儀式，只能在認屍過程，匆匆與父親道別，他苦苦哀求下可延長瞻仰遺容的時間，但時間仍然很短，亦只有數名家屬陪伴在側，及後便要封棺，直接送往火化，「咁有咩意義啫？你根本由始至終都睇唔到嗰個人，其實係好沮喪，我只係想希望佢……睇到佢一面。」

殯儀從業員未學用保護衣

根據衞生防護中心的指引，殯葬從業員穿上全套保護裝備後，可讓家屬在殯儀館內瞻仰遺容，並可為屍體裝身化妝，並建議採用火葬。

惟殯儀業商會理事長郭凱邦表示，業界從未學習過穿着和脫下保護衣，憂慮業界與染疫離世的先人接觸會被傳染，故一直不建議業界為有關先人舉行儀式，但強調親屬仍可在認屍過程時，瞻仰先人遺容，又形容瑪麗醫院已是相對寬鬆的醫院，家屬甚至可在殮房做儀式。