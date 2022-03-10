污水陽性疫廈居民初陽率單月飆13百分點　靠「追水」揭德朗邨爆疫

連日來多座大廈納入圍封強檢，源於排放的污水對新冠病毒呈陽性，結果一座大廈動輒揪出逾百宗確診患者。環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。

有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。



▼採集污水樣本過程▼



污水陽性引發的圍封強檢 單在第五波已找出1.32萬名患者

港府在疫情初期展開污水監測研究，定點監測站由最初20個增至154個，每兩日循環採樣一次，覆蓋500萬人口，並每日在「上游」設置約30個臨時污水監測站，每日可處理約110個污水樣本，至今累計已檢測過萬個樣本，日後有望進一步擴大採樣版圖。

第五波疫情來勢洶洶，由1月27日至周一（7日），因污水檢測呈陽性而進行的「圍封強檢」行動達107次，共有約15.9萬人接受檢測，當中共找到1.32萬初步陽性患者。

受檢居民染疫率由1月底只有0.1%，至2月底起已飆升及徘徊在13.1%。

▼九龍城德朗邨九座大廈均納入圍封強制檢測▼



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靠污水揭發啟德德朗邨大爆疫

渠務署職員需要每日早上抽取污水樣本，於中午時份送到香港大學或化驗所檢測，環保署人員晚上再就當日污水監測報告分析數據，落實翌日採樣地點。當完成報告後，再交予食物及衞生局翌日決定後續工作，例如需否圍封和涉及範圍。

環保署高級項目經理（區域評估）杜景浩表示，每個定點採樣站代表一個社區，有助了解各區污水病毒量變化，同時亦需掌握當區公屋及私樓數量、人口及樓宇密度、有否檢疫及隔離設施、以及接收確診者的公立醫院，以有效解讀數據。

杜續說，以近日被圍封的啟德德朗邨為例，系統發現九龍城區污水樣本病毒量呈高濃度，當區有4.4萬人口、超過15個屋苑，遂在各個屋苑的終端沙井採樣收窄範圍，其中德朗邨病毒量較高，故當局先集中資源檢測該邨樣本，最終發現全邨9座大廈污水樣本均呈陽性。該邨最終有約1.5萬人檢測，發現染疫居民人數達2,110人，即平均每100人，就有14人帶病毒，倘不圍封及時找出患者，帶病毒的居民會繼續在屋邨，甚至引發社區傳播。

「追水溯源」找污水井從不易

前線「追水溯源」也十分重要。環保署水質政策科基建發展經理李成添分享指，涉及13座大廈的沙田禾輋邨，污水病毒量亦高，當局索取污水渠圖後，需要再實地了解渠道走向，發現大廈形狀各異，「有啲兩個口字型、有啲長條型、有啲欖核型、有啲H型，渠道錯綜複雜，一日內要搵哂污水井位置採樣」。他說，打開水井後也要檢視有否足夠水源，如發現無水可能開錯，有機會影響判斷。他直言，今年起「日日無停過（工作），起碼每日做三四十個井，工作量非常大」。

負責在凌晨分析、整合數據的環保署環境保護主任吳慧妍坦言，農曆新年至今未曾早過清晨3時睡覺。她指，透過地理資訊系統，把紙本資料視像化，根據風險水平在上游設置臨時污水監測點，繼而根據當區人口、採樣日數、樓宇數量等，透過共同平台與各部門實時分享，毋須等電郵、Excel等文書交流，才能盡早鎖定無症狀患者。

▼2021年1月佐敦一帶污水呈陽性 政府首推「圍封強檢」行動▼



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強調圍封行動以風險為本

早前因多座大廈污水檢測呈陽性，令大批居民因強檢而大排長龍。環保署副署長徐浩光表示，其後已改為「攞籌」方式減少人流，並大量訂購快速檢測包派發。他指，每周在定點監測站循環檢測至少3次，每日在77個定點「驗水」，當發現某個站或區域存在較高風險，例如CT值達24已算高，就須設立臨時監測點，希望追蹤上游找出病毒源頭。

徐強調，資源有限下，圍封行動是以風險為本，「係咪逐座大廈追，還是直接做，都係風險評估及資源運用工作......當疫情開始改善，更需要百發百中，最重要、最高風險先會做」。