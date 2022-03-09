河套應急醫院｜航拍直擊《緊急法》下臨時跨境橋　組合屋現雛形

第五波疫情持續，港府上周行使緊急法，在落馬洲河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，以便點對點將物資運抵工地，盡快予中央援建的應急醫院上馬，特首林鄭月娥今（9日）交代稱，爭取在4月分階段投入服務。

《香港01》記者今日（9日）於現場以航拍直擊，發現該臨時橋樑已成形，並有逾30輛貨車列陣從深圳駛往本港邊境方向，相信是運載物資之用。工地內已有多個獨立的組裝合成屋，另工人亦密鑼緊鼓施工。



攝影記者：李澤彤



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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政務司司長李家超上周四（3日）行使《緊急法》授權，豁免落馬洲河套區應急醫院工地範圍的人員和物資免受本港特區相關法律限制。

港府指，由於疫情嚴峻，為保障市民的生命安全和健康，落馬洲河套區的援建項目必須盡快完成，工程正爭分奪秒進行。經深入討論後，兩地人員同意建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資可以最短時間，點對點進出落馬洲河套的圍隔工地和深圳邊境。當局表明，臨時橋樑將在工程完成後拆卸。

日到場視察，發現該臨時橋樑已完成搭建，並有貨車如貫進出。至於工地方面，則有多輛泥頭車正在施工。（李澤彤攝）

多輛貨車南下 工人裝嵌組合屋

《香港01》今日到場視察，發現該臨時橋樑已完成搭建，並有貨車如貫進出。至於工地方面，則有多輛泥頭車正在施工，臨海靠近邊境範圍則有較多組裝合成屋接近完成，其餘工地則有多個以藍布及綠布覆蓋的組件，相信正等待工人裝嵌。

位於落馬洲河套區的應急醫院，屬中央援建項目，並指派中建科工集團負責，興建附設約1,000個床位的應急醫院及約10,000個床位的社區隔離和治療設施。特首林鄭月娥今表示，爭取在4月分階段投入服務。

▼3月8日 疫情下的市況▼

