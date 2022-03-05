七區逾60個屋苑污水呈陽性　何文田天鑄、君柏上榜　政府派快測包

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。港府周六（5日）公布，於南區、黃大仙區、九龍城區及大埔區等七區檢測到污水對新冠病毒呈陽性，病毒量亦相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及的屋苑包括何文田天鑄、御龍居、京士柏君頤峰等。

當局指，會由周日（6日）起陸續向相關地點約18萬名居民、清潔工和物業管理員工派發合共超過18萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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當局指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由周日（6日）起陸續向以下地點約18萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過18萬個快速測試套裝，相關地區及屋苑包括：

．南區 — 田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村

．黃大仙區 — 瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨

．九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒

．油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大樓、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓

．灣仔區／東區 — 維多利亞公園及天后附近一帶住宅（見圖）

．深水埗區 — 南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、畢架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑

．大埔區 — 富蝶邨、大埔大廈、大埔花園、子莊樓、山景閣、中嘉閣、永祥大廈、永富大廈、寶雅苑、帝欣苑、寶鄉邨、美德大廈、錦山、邦興大廈、泰和樓、瑞祥大樓、金富樓及石鼓壟

灣仔區／東區維多利亞公園及天后附近一帶住宅污水對新冠病毒呈陽性。（政府新聞網截圖）

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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當局強調，於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。當局又指，若出現嚴重徵狀，包括持續高燒達攝氏38度或以上、氣促、心悸等情況，應致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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當局提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。