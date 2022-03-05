上水屠房停運多日　38名內地援兵到港數日未開工　議員批協調不力

上水屠房爆疫，停運多日，影響本地各類新鮮肉供應。有議員指華潤集團旗下的五豐行於本月2日已從內地調派38名人員來港，但到港多日，亦未能投入工作，質疑食環署協調不力。有業界則回應指，行內運作一環扣一環，現時在買手、其他場內工作及運輸上均人手不足，即使有屠宰員亦未能重新投入服務，上水屠房未能恢復運作與食環署無關。



▼2月26日 上水屠房關閉▼



議員批港府無積極協調 內地屠宰員到港幾日仍未開工

身兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的立法會議員李浩然向傳媒表示，華潤集團旗下的五豐行於本月2日已從內地調派38名屠宰員到港，但他們來港數日，只是去過屠房視察，仍未開工。李浩然指，市場內有很多個體戶，難以自行協調，認為食環署應主動出來積極協調。

選委界立法會議員李浩然，身兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

業界指運作一環扣一環 只有屠宰員不足以重投生產

香港豬肉行總商會理事長許偉堅則指，行內運作一環扣一環，並不是有屠宰員就能重新投入運作。他提到，除了生產線，正常運作還需要有買手、其他工作人員及運輸，現時在這些環節仍未有足夠人手，屠房才無法重新投入生產，與食環署無關。許續指，相信議員提出質疑，或因未必了解行業運作。

▼街市一度沒有鮮豬肉供應▼



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食環署曾澄清 無「阻止」復工

食環署於周六（5日）曾反駁「食環署阻止上水屠房復工」一說完全失實，稱上水屠房和活豬業界在本月3日的會議上曾表示，因受新冠疫情影響，人手嚴重短缺，以致供應鏈未能運作。署方亦強調，一直敦促上水屠房盡快恢復服務，並已全力協助安排內地屠宰員來港紓緩人手壓力，會為加快屠房復業提供一切可行協助，並感謝內地調遣屠宰專業人員來港支援上水屠房。

▼上水屠房及荃灣屠房曾同時因爆疫暫停運作▼

