援港物資陸續抵港　41萬部血氧儀送醫院　留高規格口罩作全民檢測

第五波疫情持續，不少市民搶購抗疫物資。商務及經濟發展局今日（5日）表示，醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港，包括逾2,100萬個快速抗原測試包、超過41萬部夾指式脈搏血氧儀、超過4,400萬個N95及KN95口罩等。



▼3月2日 供港物資鐵路運輸開通▼



當局指，工作小組至今已接收逾2,100萬個快速抗原測試包，除部份預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1,200萬個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。

另外，工作小組至今共接收超過41萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。另已接收超過4,400萬個N95及KN95口罩，主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，小組亦已將其中約110萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。

▼3月4日 大埔一間藥房實旇「買嘢先敲門」▼



在中成藥方面，商經局表示，連同陸續到港的批次，工作小組共接收45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中共17萬盒已透過連線及其他熱心社團在社區派發。其餘中成藥正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士、及在隔離設施的確診患者。

工作小組亦開始陸續接收不同的個人保護裝備，包括超過9萬個保護眼罩及24萬個保護面罩，稍後會按不同部門的需要分發給前線人員使用。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼

